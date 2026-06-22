LPKF Laser ist in kurzer Zeit zu einem der auffälligsten Nebenwerte am deutschen Aktienmarkt geworden. Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 500 Prozent zugelegt und nähert sich wieder der Marke von 30 Euro. Hinter dem Kurssprung stehen Halbleiterfantasie, die Rückkehr in den SDAX und Spekulationen rund um SpaceX.Starker Lauf trotz schwacher Zahlen Der Kursanstieg steht in deutlichem Kontrast zur operativen Entwicklung. Im ersten Quartal fiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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