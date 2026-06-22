Der britische Bankensektor steht zum Wochenstart erneut im Fokus. Lloyds Banking Group prüft laut Berichten ein mögliches Angebot für den Spezialfinanzierer Aldermore. Für Anleger geht es dabei um mehr als nur eine einzelne Übernahme, denn der Deal könnte zeigen, wie stark der Konsolidierungsdruck bei europäischen Banken bleibt.Lloyds nimmt Aldermore ins Visier Lloyds Banking Group soll eine Übernahme von Aldermore prüfen. Analysten sehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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