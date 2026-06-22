Die neue, 128.000 Quadratfuß große Anlage in Andover wird als globaler Hauptsitz in den USA und zukünftiges Produktionszentrum dienen, das die Entwicklung und Vermarktung von ADVC001 sowie die Pipeline des Unternehmens im Bereich der auf Blei-212 ausgerichteten Alpha-Therapien unterstützt

Die Ausweitung der Aktivitäten in den USA ist eine Ergänzung zu den etablierten australischen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten des Unternehmens und soll eine globale, vertikal integrierte Plattform für die Radiopharmakaentwicklung und deren kommerzielle Vermarktung schaffen

AdvanCell, ein im klinischen Stadium tätiges Unternehmen für Radiopharmazeutika, das innovative, zielgerichtete Alpha-Therapien gegen Krebs entwickelt, gab heute die Einrichtung seines globalen US-Hauptsitzes im Großraum Boston sowie die Anmietung einer neuen, 128.000 Quadratfuß großen Anlage bekannt, die als Flaggschiff-Produktionszentrum des Unternehmens in den USA dienen und dessen langfristige Wachstums- und Vermarktungsstrategie unterstützen wird. Diese Expansion ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens zu einem in den USA ansässigen Radiopharmazeutika-Unternehmen mit integrierten Betriebsabläufen, die Nordamerika und Australien umfassen.

Die Investition steht im Einklang mit der Strategie von AdvanCell, seine Präsenz in den USA auszubauen und die erforderliche Infrastruktur aufzubauen, um die Entwicklung und die künftige Vermarktung von ADVC001 sowie seine Pipeline für zielgerichtete Alpha-Therapie mit Blei-212 zu unterstützen.

Der Campus des Innovation Park, der im Großraum Boston liegt und sich im Besitz von IQHQ befindet, bietet Zugang zu einem erstklassigen Life-Science-Ökosystem und unterstützt damit die nächste Wachstumsphase des Unternehmens. Der Standort in Andover wird als globaler US-Hauptsitz des Unternehmens dienen und die Unternehmensfunktionen mit modernsten Fertigungskapazitäten unter einem Dach vereinen.

"Die Einrichtung des globalen US-Hauptsitzes und der zukünftigen Produktionsstätte von AdvanCell untermauert unser Engagement, in den USA weiter zu expandieren, und ist ein wichtiger Meilenstein in der Strategie von AdvanCell, ein globales, vertikal integriertes Unternehmen für zielgerichtete Alpha-Therapie aufzubauen", so Philina Lee, PhD, CEO von AdvanCell. "Im Zuge weiterer Fortschritte bei ADVC001 und unserer breit angelegten Blei-212-Pipeline wird unser Standort in Andover ein Eckpfeiler unserer Expansion in den USA und unsere erste eigene Produktionsstätte in den USA sein, die die Grundlage für die Skalierung der Produktion bildet, um den künftigen klinischen und kommerziellen Bedarf zu decken. Wir werden auch in Zukunft die Stärken unserer australischen Niederlassungen nutzen darunter die schnelle Umsetzung klinischer Erkenntnisse, die Fähigkeit zur Versorgung mit Isotopen sowie Prozessinnovationen -, während wir unsere auf Blei-212 basierenden gezielten Alpha-Therapien für Patienten weltweit weiterentwickeln

Im Rahmen seiner Expansionsstrategie für die Herstellung in den USA arbeitet AdvanCell zudem mit einem führenden Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) zusammen, um neben dem Ausbau und der Qualifizierung des Standorts in Andover auch Kapazitäten zur Herstellung von Arzneimitteln aufzubauen. Durch diesen Ansatz soll der Zugang zu Produktionskapazitäten in den USA beschleunigt werden, wodurch die Rekrutierung für die Phase 2 der TheraPb-Studie (NCT05720130) in den USA unterstützt wird, während das Unternehmen seine Infrastruktur für die Phase 3 und die kommerzielle Produktion weiter ausbaut.

Über 212Pb-ADVC001

212Pb-ADVC001 (ADVC001) ist ein firmeneigener und patentierter, auf PSMA zielender Radioligand mit optimierten physikochemischen Eigenschaften, markiert mit Blei-212 (212Pb), einer alpha-emittierenden Nutzlast (einem Radionuklid) mit hoher Dosisleistung, einer Halbwertszeit von 10,6 Stunden sowie einem einfachen Zerfallsschema. ADVC001 wurde so designt, dass Strahlung auf zellulärer Ebene abgegeben wird, um Prostatakrebszellen wirksam abzutöten und gleichzeitig die Toxizität zu minimieren.

Über die Studie TheraPb

Die TheraPb-Studie NCT05720130 ist eine prospektive, offene Phase-1/2-Studie zur Dosiseskalation und Erweiterung, in der ADVC001 bei metastasiertem Prostatakrebs untersucht wird. In der abgeschlossenen Dosiseskalation der Phase 1b wurden die Sicherheit und Verträglichkeit eskalierender Dosen von ADVC001 untersucht, die in Abständen von 6, 4, 2 oder 1 Woche(n) verabreicht wurden siehe Pressemitteilung ). In der Phase-2-Erweiterung werden Wirksamkeit und Sicherheit von ADVC001 bei zwei Dosisstufen untersucht. Die Studie nutzt ein randomisiertes Dosis-Wirkungs-Design sowie Elemente zur Dosisoptimierung, um ADVC001 bei PSMA-positivem mCRPC sowie bei mHSPC zu bewerten.

Über AdvanCell

AdvanCell ist ein vertikal integriertes, in der klinischen Phase tätiges Radiopharmazieunternehmen, das an der Entwicklung innovativer Krebstherapien arbeitet, die die Kraft gezielter Alpha-emittierender Radionuklide nutzen. Durch den Einsatz seiner proprietären Blei-212-Plattform, fortschrittlicher und skalierbarer Herstellungsverfahren und erstklassiger klinischer Entwicklungskapazitäten möchte AdvanCell neuartige Behandlungen anbieten, die die Behandlungsergebnisse für Krebspatienten weltweit verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.advancell.com.au und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260622434526/de/

Contacts:

contact@advancell.com.au



Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

MEDiSTRAVA (im Vereinigten Königreich)

advancell@medistrava.com

+44 (0)20 3928 6700