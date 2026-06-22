Im Rahmen der laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat US-Vizepräsident JD Vance neue Details zu den Gesprächen bekannt gegeben. Zwar seien wichtige Fortschritte erzielt worden, gleichzeitig habe es aber auch Reibungen gegeben. Zahlreiche zentrale Fragen sind jedoch weiterhin völlig offen.• Die USA und der Iran näheren sich weiter an. • Eingefrorene iranische Vermögenswerte könnten zur Finanzierung von US-Agrarprodukten genutzt werden.• Ein finales Abkommen steht weiter aus.JD Vance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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