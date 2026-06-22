Cardano Kurs trotzt 94 Prozent Verlust. Rettet der Leios-Test am 23. Juni ADA?

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Der Cardano Kurs zeigt nach Monaten im Sinkflug erste Lebenszeichen, denn am 23. Juni geht das Leios-Testnetz mit über 705.000 Codezeilen an den Start. ADA notiert aktuell bei rund 0,15 Dollar und liegt damit immer noch etwa 94 Prozent unter dem Rekordhoch von 3,09 Dollar aus dem September 2021. Doch reicht ein einzelner Test im Netzwerk wirklich aus, um den Cardano Kurs nachhaltig zu drehen? Das Upgrade verspricht eine deutlich höhere Geschwindigkeit für das gesamte Netzwerk. Gleichzeitig bewegen sich nach Daten von Santiment seit Tagen ruhende Wallets wieder, was auf zurückkehrende Langzeithalter hindeutet. Viele Anleger fragen sich, ob der Markt die Fortschritte beim Code endlich mit steigenden Kursen belohnt. Dieser Artikel ordnet die Lage rund um ADA ein und zeigt, warum eine Alternative abseits der großen Namen gerade für Aufsehen sorgt.

Cardano Kurs beobachtet das Leios-Testnetz, während die ADA-Wale zugreifen

Input Output hat das Ouroboros-Leios-Testnetz für den 23. Juni mit 705.000 Codezeilen und rund 5.700 Entwicklungs-Updates bestätigt. Das Upgrade zielt auf einen deutlich höheren Durchsatz und soll die monatliche Kapazität des Netzwerks vervielfachen. Gründer Charles Hoskinson spricht laut BeInCrypto von einem Meilenstein, von dem er beim Start des Projekts nur habe träumen können. Der Cardano Kurs reagierte zuletzt verhalten und pendelt weiter dicht über seinem Sechsjahrestief von 0,148 Dollar.

Nach Angaben von CoinGecko handelt der Token aktuell bei etwa 0,15 Dollar und damit rund 94 Prozent unter seinem Hoch. Das Handelsvolumen erreichte Mitte Juni zeitweise über 700 Millionen Dollar, ein Zeichen für wachsendes Interesse. Daten von Santiment zeigen, dass lange inaktive Wallets zuletzt große Bewegungen ausführten. Analysten werten dies als Hinweis darauf, dass erfahrene Halter ihre Positionen neu ordnen. Die Mehrheit der großen Wallets kontrolliert weiterhin einen erheblichen Teil des Umlaufs.

Langfristige Modelle nennen bei einer breiten Erholung sogar Ziele zwischen 6 und 13 Dollar. Ein möglicher Spot-ETF auf ADA rückt mit einem Prüftermin im August stärker in den Blick.

Der Cardano Kurs steht damit an einem wichtigen Punkt zwischen Hoffnung auf das Upgrade und schwacher Netzwerkaktivität. Die Stiftung erwartet die vollständige Einführung erst zwischen Oktober und Dezember 2026, bis dahin bleibt viel Zeit, in der sich der Markt anderswo orientieren kann. Genau deshalb richten viele Anleger ihren Blick auf frühe Chancen, deren Potenzial nicht erst in Jahren entsteht.

Pepeto rückt in den Fokus, während der Cardano Kurs auf Leios wartet

Während ADA auf den Erfolg des Leios-Tests am 23. Juni hofft, zeigt der Kursrückgang auf 0,15 Dollar, dass Technik allein den Markt nicht bewegt. Für viele Anleger stellt sich deshalb die Frage, ob ein Projekt mit bereits funktionierender Infrastruktur mehr Renditepotenzial bietet als ein Netzwerk, das seine Leistungsfähigkeit erst noch beweisen muss.

Cardano benötigt womöglich bis 2027, bis Leios das Mainnet erreicht. Die Vorverkaufschance vor dem Markt wartet dagegen nicht. Pepeto hat sein Fundament auf der Ebene der Börse aufgebaut. Das ist die eine Schicht, in der jede Marktbewegung Nachfrage erzeugt, weil Händler ihre Token unabhängig vom Zyklus prüfen, tauschen und bewegen müssen. Das Risikobewertungs-Werkzeug prüft Verträge und markiert Gefahren, bevor Kapital hineinfließt. So bewahrt es Käufer vor fehlerhaftem Code, der den Markt jedes Jahr Milliarden kostet.

Die Cross-Chain-Brücke überträgt Token ohne Kosten zwischen den Netzwerken. Das Verschieben von Geldern schmälert die Rendite somit nicht so stark, wie es Gasgebühren sonst tun. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklungsteam, und dieses Wissen aus dem Börsenbetrieb prägte die Werkzeuge von Anfang an. Über 10 Millionen Dollar flossen herein, während der Angst-und-Gier-Index extreme Angst zeigte. Das ist Kapital, das vor dem Einstieg genau nachrechnet.

Jede neue Börse, die Pepeto nach dem Start listet, bringt Käufer, die mehr als den Vorverkaufspreis zahlen. Jede Notierung ist somit ein frisches Nachfrageereignis für die bereits investierten Wallets. Beim Preis von 0,0000001871 Dollar sammelt eine Position über 1.000 Dollar Milliarden Token ein, und Analysten sehen Spielraum für ein deutliches Vielfaches, falls Börsen den Token aufnehmen. Der Cardano Kurs braucht Jahre bis zur Marke von 1,00 Dollar, doch das Fenster des Pepeto-Vorverkaufs schließt sich bereits in einigen Wochen.

Fazit zwischen Leios-Hoffnung und einem Vorverkauf, dem die Zeit davonläuft

Das Leios-Testnetz ist echter Fortschritt für Cardano, doch der Cardano Kurs liegt bei rund 0,15 Dollar noch immer rund 95 Prozent unter seinem Hoch. Pepeto erzählt eine andere Geschichte. Pepe stieg aus dem Nichts auf 11 Milliarden Dollar, und frühe Käufer machten aus kleinen Beträgen große Summen. Über 10 Millionen Dollar aus vorausschauenden Wallets zeigen, dass erfahrenes Kapital bereits gerechnet hat. Jeder Zyklus belohnt jene, die handelten, und Pepeto sammelt Kapital schneller ein, als ADA sich erholt.

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