Nach einer Einigung im Patentstreit mit Nokia dürfen Acer und Asus ihre PCs und Notebooks wieder in Deutschland verkaufen. Die Einigung erfolgte unter Zuhilfenahme eines privaten Schiedsgerichts. Details verrieten die Unternehmen nicht. Mitte Februar 2026 hatte das Landgerichts München I einen Verkaufsstopp über PCs und Notebooks von Acer und Asus in Deutschland verhängt. Grund dafür war ein Patentstreit der taiwanischen Hersteller mit Nokia. Ähnliches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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