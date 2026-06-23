Weitere verfügbare Anlageklassen, darunter Optionen und Terminkontrakte

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler Broker, gab heute die Erweiterung seiner Funktionen für den agentenbasierten Handel durch die Einbindung von ChatGPT und Grok bekannt und baut damit das wachsende Ökosystem von KI-Plattform-Integrationen, das mit Claude seinen Anfang nahm, weiter aus. Diese Integrationen sind über zertifizierte Marktplätze für KI-Konnektoren auf mehreren führenden Plattformen verfügbar und ermöglichen es Kunden, schnell und effizient Recherchen durchzuführen, Analysen zu erstellen und Anweisungen zu generieren, um sofort neue Handels- und Anlagemöglichkeiten zu entdecken. Mit dieser Version erweitert Interactive Brokers zudem die Auswahl an Produkten, für die Orderaufträge erteilt werden können, und bietet nun neben Aktien und ETFs auch Optionen, Futures und Futures-Optionen an.

"Wir beobachten weiterhin ein wachsendes Interesse seitens der Anleger daran, künstliche Intelligenz als eine natürlichere Art der Interaktion mit den Finanzmärkten zu nutzen", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Durch die Einbindung von ChatGPT und Grok sowie die Unterstützung von Optionen und Futures erweitern sich die Möglichkeiten für Kunden, KI-Tools sicher mit Interactive Brokers zu verknüpfen, um damit Recherchen, Analysen und Handelsausführungen durchzuführen. Wir werden die über diese Integrationen verfügbaren Funktionen und Anlageklassen im Laufe der Zeit weiter ausbauen."

Kunden können ihr bestehendes IBKR-Konto nun innerhalb weniger Minuten über ihre IBKR-Anmeldedaten mit ChatGPT, Grok oder Claude verknüpfen ohne zusätzliche Kosten, ohne dass ein neues Konto erforderlich ist und ohne dass Passwörter oder API-Schlüssel jemals an den KI-Anbieter weitergegeben werden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Kunden mithilfe natürlicher Sprache ihr Portfolio einsehen, Märkte analysieren und Auftragsanweisungen erstellen. Jede Anweisung wird vom Kunden auf einer eigens dafür vorgesehenen Registerkarte "AI Instructions" überprüft und genehmigt, bevor ein Auftrag an den Markt übermittelt wird.

Was Kunden erreichen können

Hier einige Beispiele für die Art von Fragen und Funktionen, die die Integration abdeckt:

"Zeige mir die möglichen Optionsstrategien, mit denen ich die Gewinne aus meinen fünf größten Aktienpositionen sichern kann, und erstelle für jede davon die entsprechenden Orderaufträge."

Die KI ermittelt Optionsstrategien zum Absichern von Gewinnen aus fünf Positionen und erstellt die Orderanweisungen.

"Kaufe zwei Kontrakte der ICE-Öl-Futures des nächsten Monats."

Die KI generiert Orderanweisungen zum Kauf von zwei Kontrakten der ICE-Öl-Futures des nächsten Verfallmonats.

"Welche meiner Positionen weisen derzeit einen RSI-Wert über 70 (überkauft) oder unter 30 (überverkauft) auf?"

Die KI berechnet technische Indikatoren für das gesamte Portfolio des Kunden und weist auf überzogene Positionen hin.

"Vergleiche die jüngste Entwicklung meines Portfolios mit einem ETF, der einen breiten Marktindex abbildet."

Die KI-Benchmarks vergleichen die Gesamtperformance des Portfolios mit einem relevanten Index.

Das umfassende Angebot an KI-Tools von IBKR

Die KI-Integration ergänzt die bestehenden KI-gestützten Tools von IBKR, die direkt auf den Plattformen von IBKR verfügbar sind:

AI Screeners: Beschreiben Sie in natürlicher Sprache, wonach Sie suchen beispielsweise "Small-Cap-Technologieaktien mit starkem Cashflow" und erhalten Sie eine nach Relevanz sortierte Liste mit Treffern aus über 70.000 Aktien weltweit.

Beschreiben Sie in natürlicher Sprache, wonach Sie suchen beispielsweise "Small-Cap-Technologieaktien mit starkem Cashflow" und erhalten Sie eine nach Relevanz sortierte Liste mit Treffern aus über 70.000 Aktien weltweit. Investment Themes: Suchen Sie nach einem Thema wie "saubere Energie" oder "Cloud Computing" und sehen Sie sich die damit verbundenen Unternehmen, Branchen und Trends an.

Suchen Sie nach einem Thema wie "saubere Energie" oder "Cloud Computing" und sehen Sie sich die damit verbundenen Unternehmen, Branchen und Trends an. Connections: Geben Sie eine beliebige Aktie ein und entdecken Sie die zugehörigen Unternehmen, Sektor-ETFs, Derivate, thematische Daten und Ereignisverträge alles auf einen Blick.

Geben Sie eine beliebige Aktie ein und entdecken Sie die zugehörigen Unternehmen, Sektor-ETFs, Derivate, thematische Daten und Ereignisverträge alles auf einen Blick. Ask IBKR: Stellen Sie Fragen zu Ihrem Portfolio in natürlicher Sprache beispielsweise "Wie stark bin ich im Technologiesektor engagiert?" und erhalten Sie Antworten, die auf Ihren eigenen Kontodaten basieren.

Stellen Sie Fragen zu Ihrem Portfolio in natürlicher Sprache beispielsweise "Wie stark bin ich im Technologiesektor engagiert?" und erhalten Sie Antworten, die auf Ihren eigenen Kontodaten basieren. AI News Summaries: Erhalten Sie prägnante Zusammenfassungen von Marktnachrichten, die auf die Aktien und Sektoren in Ihrem Portfolio und auf Ihren Beobachtungslisten zugeschnitten sind so finden Sie die für Ihre Anlagen relevantesten Nachrichten stets auf einen Blick, wobei wichtige Artikel automatisch hervorgehoben werden.

Weitere Informationen zur KI-Integration bei IBKR finden Sie unter:

USA und Länder, die von IB LLC bedient werden: AI Integration

Kanada: AI Integration

Vereinigtes Königreich: AI Integration

Europa: AI Integration

Hongkong: AI Integration

Singapur: AI Integration

Australien: AI Integration

Um Feedback zu den Plattformen, Tools und Dienstleistungen von IBKR zu geben, nutzen Sie bitte: feedback@ibkr.com

Die am besten informierten Anleger entscheiden sich für Interactive Brokers.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) ist im S&P 500 gelistet. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens bieten Kunden weltweit rund um die Uhr die automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen sowie Prognosemärkte auf über 170 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir betreuen Privatanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vier Jahrzehnte langen Spezialisierung auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig hoch entwickelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden günstige Ausführungspreise sowie Instrumente für den Handel, das Risiko- und Portfoliomanagement, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte anzubieten und zwar zu geringen oder gar keinen Kosten damit sie überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Interactive Brokers hat sich stets als einer der führenden Broker einen Namen gemacht und zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen weiteren erhalten.

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