Die neue PACT-Technologie (Private Access Control Tokens), die gemeinsam mit Mozilla, Google, Microsoft und Shopify entwickelt wurde, ist wegweisend für eine Datenschutzarchitektur, die Interaktionen im globalen Internet absichert

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, gab heute eine neue Initiative mit den großen Webbrowsern Mozilla Firefox, Google Chrome und Microsoft Edge bekannt, in deren Rahmen man sich verpflichtet, ein datenschutzorientiertes Protokoll zu entwickeln und zur Standardisierung einzureichen, das Menschen und Bots dabei helfen soll, nachzuweisen, dass ihr Datenverkehr nicht böswillig ist. Da sich das Internet von menschengesteuerten Klicks hin zu Agentenaktivitäten verlagert, müssen Website-Betreiber nun herausfinden, wie sie aggressiven automatisierten Datenverkehr unterbinden können, ohne auf invasives Tracking zurückzugreifen. Diese Initiative wird den Grundstein für ein reibungsloseres, sichereres und datenschutzfreundlicheres Erlebnis für jeden Internetnutzer und jeden Website-Betreiber legen.

"Die Art und Weise, wie wir mit dem Internet interagieren, steht vor einem grundlegenden Wandel. Normale Alltagsaufgaben wie das Bestellen von Essen erforderten bisher, dass ein Nutzer persönlich durch Menüs und Zahlungsportale navigierte. Nun beginnen autonome Agenten, diese Arbeitsabläufe im Auftrag von Menschen zu koordinieren", sagte Dane Knecht, CTO von Cloudflare. "Da sich KI-gestützter Datenverkehr immer weiter verbreitet, sind bestehende Tools zur Unterstützung seiner Nutzung zu allgemein gehalten und zu grobmaschig. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns nun, die durch Sicherheitsprotokolle verursachten Reibungsverluste für jeden Besucher egal ob Mensch oder Agent zu beseitigen, ohne dabei die Privatsphäre zu beeinträchtigen."

Seit Jahrzehnten verlassen sich Website-Betreiber auf ein Flickwerk unvollkommener Abwehrmechanismen, um automatisierten Missbrauch zu bekämpfen, doch diese unvollkommenen Techniken können mit modernen Bedrohungen zunehmend nicht mehr Schritt halten. Mit dem explosionsartigen Aufkommen generativer KI hat sich das Schlachtfeld nun erneut verlagert. Böswillige Automatisierung ist weiter verbreitet, ausgefeilter und für Website-Betreiber wirtschaftlich schädlicher. Auf dem Weg in ein Zeitalter der agentenbasierten KI verschwimmt die Grenze zwischen menschlichem Verhalten und Bot-Aktivität, was die digitale Welt vor ein beispielloses Datenschutzproblem stellt. Wenn Websites versuchen zu überprüfen, ob eine Anfrage von einem echten Menschen oder einem autorisierten Bot stammt, untergraben die herkömmlichen Lösungen erzwungene Anmeldungen und invasives Tracking das Vertrauen der Nutzer.

"Im E-Commerce kann jede zusätzliche Hürde, jede Verzögerung oder jedes Fehlalarm dazu führen, dass ein Kauf in einen abgebrochenen Warenkorb mündet. Händler benötigen wirksamen Schutz vor automatisiertem Missbrauch, doch Käufer sollten dafür nicht mit unnötigen Reibungsverlusten oder invasivem Tracking bezahlen müssen. Shopify ist stolz darauf, an der Entwicklung von PACT als offenem, datenschutzfreundlichem Standard mitzuwirken, der den Millionen von Unternehmen auf unserer Plattform dabei helfen kann, legitime Käufer und autorisierte Akteure von missbräuchlichem Datenverkehr zu unterscheiden und gleichzeitig die Privatsphäre der Käufer zu wahren." Ilya Grigorik, Distinguished Engineer bei Shopify.

Private Access Control Tokens (PACT) sind so konzipiert, dass Websites mit fundierten Kenntnissen über die "Personenidentität" anonyme Token ausstellen können. Der Browser eines Nutzers kann diese Token dann an andere Websites weitergeben, um nachzuweisen, dass ein Mensch am Vorgang beteiligt ist, wodurch lästige und umständliche Captchas oder invasives Tracking überflüssig werden. PACT ist so konzipiert, dass Websites es nicht dazu nutzen können, Nutzer oder deren Browsing-Verlauf zu verfolgen oder zu identifizieren.

"Die Gesundheit des Webs hängt von effektiven, interoperablen und datenschutzfreundlichen Tools ab, die es Websites ermöglichen, Missbrauch zu bekämpfen, ohne den Nutzern unnötige Reibungsverluste zu verursachen. Microsoft freut sich darauf, an der Entwicklung neuer Standards mitzuarbeiten und dazu beizutragen, deren Einführung im gesamten offenen Web sicherzustellen." Erik Anderson, Director of Engineering, Web Platform bei Microsoft Edge.

"Mozilla setzt sich für die Verteidigung der Offenheit und der Privatsphäre der Nutzer im Web ein. Eine Flut automatisierten Datenverkehrs zwingt Websites dazu, plumpe Abwehrmaßnahmen zu ergreifen Paywalls, Identitätsprüfungen, CAPTCHAs und invasives Tracking -, nur um festzustellen, ob eine Anfrage von einem Menschen stammt. Wir können eine bessere Lösung entwickeln, die ein hohes Maß an Datenschutz gewährleistet und echten Menschen, die das Web nutzen, ein weitaus weniger störendes Erlebnis bietet. Dieses Projekt erfordert die Zusammenarbeit im gesamten Ökosystem, und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Cloudflare und anderen gleichgesinnten Partnern daran zu arbeiten, es zum Leben zu erwecken." Bobby Holley, CTO für Firefox bei Mozilla.

PACT wird Unternehmen noch besser in die Lage versetzen, echte Besucher zu identifizieren, sodass sie ihre Ressourcen auf den für sie wichtigen Traffic konzentrieren können. PACT nutzt vertrauenswürdige Informationen aus Kontexten, die authentische Beziehungen zu Menschen aufweisen, und gewährleistet gleichzeitig den Schutz dieser Daten. Dies bietet Unternehmen mit minimalem Aufwand hochgradig zuverlässige Gewissheit über ihre Zielgruppen. Der Einsatz von PACT im Netzwerk von Cloudflare legt die Messlatte für Vertrauenswürdigkeit und Integrität im Internet höher ohne die üblichen Kosten.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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