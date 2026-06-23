Anzeige / Werbung

Der Bitcoin Kurs ist am 21. Juni 2026 auf rund 64.000 Dollar gefallen und hat damit innerhalb einer Woche mehr als 5.000 Dollar verloren. Die US-Notenbank unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh hielt den Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent, doch neun von 18 FOMC-Mitgliedern signalisierten eine mögliche Zinserhöhung noch in diesem Jahr. Gleichzeitig brach die für den 19. Juni geplante Unterzeichnung des Iran-Abkommens in der Schweiz zusammen, nachdem Israel militärische Aktionen im Libanon gestartet hatte. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und zeigt extreme Angst im Markt. Trotzdem haben Langzeithalter im Juni bereits 125.000 BTC absorbiert, eines der größten Kaufsignale dieses Zyklus. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,3 Billionen Dollar, und der Bitcoin Kurs notiert 51 Prozent unter dem Allzeithoch. Wer kauft in dieser Angst, und warum? Dieser Artikel analysiert den Bitcoin Kurs, die widersprüchlichen Signale der Großinvestoren und ein Presale-Projekt, das während des Ausverkaufs über 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Die Frage lautet nicht, ob der Markt sich erholt, sondern welcher Einstieg die kommenden Monate definiert.

Bitcoin Kurs unter Druck, während Langzeithalter das stärkste Kaufsignal des Zyklus setzen

Langzeithalter haben im Juni 2026 insgesamt 125.000 BTC absorbiert, eines der größten Akkumulationsereignisse dieses Zyklus laut CoinDesk. Diese Wallets halten ihre Bestände seit mindestens 155 Tagen und gelten statistisch als unwahrscheinliche Verkäufer. Der aktuelle BTC-Kurs liegt bei 64.000 Dollar, rund 51 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.173 Dollar aus dem Oktober 2025.

Die Fed unter Kevin Warsh hat den Leitzins zum vierten Mal in Folge unverändert gelassen. Der neue Dot Plot zeigt jedoch eine deutliche Verschiebung in Richtung straffer Geldpolitik laut BeInCrypto. Neun von 18 Mitgliedern erwarten mindestens eine Zinserhöhung im Jahr 2026, und Warsh erklärte, die Inflation liege weiterhin deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel.

Changelly prognostiziert für den Bitcoin Kurs 2026 eine Spanne von 65.176 bis 86.597 Dollar, was im besten Fall rund 39 Prozent Rendite vom aktuellen Niveau bedeutet. Der RSI liegt bei 34,78 und befindet sich damit nahe dem überverkauften Bereich. Support hält bei 61.951 Dollar, Widerstand bei 64.345 Dollar laut CoinCodex.

Spot-ETFs brachen am 13. Juni eine Serie von 13 Abflusstagen mit Zuflüssen von 85,8 Millionen Dollar unter Führung von BlackRock. Für Anleger mit kleinen Positionen bleibt dieser Erholungspfad begrenzt, und genau diese Begrenzung lenkt den Blick auf Einstiege, bei denen ein einzelnes Ereignis die Bewertung grundlegend verändern kann.

Pepeto sammelt über 10 Millionen Dollar während des Bitcoin-Kurs-Einbruchs

Das größte Akkumulationsereignis des Zyklus betrifft nicht nur Bitcoin. Dieselbe Angst, die den Bitcoin Kurs auf 62.300 Dollar gedrückt hat, erklärt nach Einschätzung von Analysten, warum Kapital in Presale-Projekte fließt, bei denen ein einzelnes Listing-Ereignis deutlich höhere Vervielfachungen ermöglichen könnte als ein etablierter Large Cap über Monate hinweg. Dabei stellt sich die Frage, welcher Einstieg die Art von Rendite bietet, die BTC frühen Haltern einst lieferte, aber vom aktuellen Niveau nicht wiederholen kann.

SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract geprüft, der diese Handelsplattform antreibt, und der gesamte Code hat unabhängige Sicherheitstests bestanden, bevor der Presale geöffnet wurde.

Bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token befindet sich der Pepeto-Presale auf einem Niveau, das der originale Pepe Coin innerhalb weniger Wochen nach seinem Listing weit überschritten hat. Der Gründer hinter beiden Projekten trägt eine Erfolgsbilanz, die den ersten Token ohne jedes Produkt auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar geführt hat. In diesem Fall steht eine voll betriebsbereite Börse hinter dem Projekt, und die Werkzeuge laufen bereits im Livebetrieb.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Gebühren, sodass Anleger beim Wechsel ihrer Positionen den vollen Wert behalten. Der integrierte Risiko-Scanner überprüft jeden Vertrag, bevor ein Kauf durchgeführt wird, damit die Betrugsrisiken vergangener Zyklen erkannt werden, bevor sie Geld kosten.

Fazit zum Bitcoin Kurs und dem Presale-Einstieg während der Marktangst

Langzeithalter laden 125.000 BTC, weil sie einen Boden sehen, und der Bitcoin Kurs bestätigt einen Erholungspfad mit begrenzter Rendite. Pepeto trägt eine andere Rechnung. SolidProof hat jeden Vertrag verifiziert, über 10 Millionen Dollar sind während der Angst geflossen, die BTC auf 62.300 Dollar gedrückt hat, und das sich nähernde Binance-Listing könnte Presale-Einstiege in Renditen verwandeln, auf die Anleger im Bitcoin-Markt Jahre warten müssten. Im Jahr 2010 haben die Menschen, die Bitcoin einen Tag vor der Masse entdeckt haben, Vermögen aufgebaut, das ihr Leben veränderte. Die Pepeto-Presale-Seite zeigt Kapitalzuflüsse, während der Presale noch geöffnet ist, und Abwarten bleibt die eine Entscheidung, die in jedem Zyklus am meisten kostet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der aktuelle Bitcoin Kurs für den Rest des Jahres 2026?

Der Bitcoin Kurs liegt am 21. Juni 2026 bei rund 62.300 Dollar, und Changelly prognostiziert eine Jahresspanne von 65.176 bis 86.597 Dollar, was im optimistischen Szenario etwa 39 Prozent Rendite vom aktuellen Niveau bedeutet.