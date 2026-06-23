Das limitierte "Omni Premium Bundle" ist das Highlight eines Flash-Sales in der EU und im Vereinigten Königreich, der vom 23. Juni bis zum 11. Juli stattfindet und mit gestaffelten Geschenken, einem Glücksrad sowie dreifachen Treuepunkten aufwartet.

HONGKONG, HK / ACCESS Newswire / 22. Juni 2026 / LiberNovo startet einen seiner größten Sales des Jahres. Vom 23. Juni bis zum 11. Juli ist das gesamte Sortiment in der EU und im Vereinigten Königreich mit Rabatten von bis zu 49 % im Angebot. Das Highlight ist das Omni Premium Bundle: ein limitierter Flash-Sale-Preis für den Original-Omni ab 939 € (869 £) mit bis zu 49 % Rabatt - der Stuhl, mit dem alles begann, erhältlich nur solange der Vorrat reicht. Auch Zubehör und das übrige Sortiment sind zu Prime-Sale-Preisen erhältlich - damit ist jetzt der beste Zeitpunkt des Jahres, um sich Ihr komplettes Setup zusammenzustellen.

Jeder LiberNovo-Stuhl basiert auf dem weltweit ersten dynamischen ergonomischen Design. Eine flexible Rückenlehne biegt sich und bewegt sich mit Ihnen mit, wenn Sie sich verschieben, zurücklehnen und die Position wechseln, sodass die Stütze Ihrem Körper folgt, anstatt Sie in einer Haltung festzuhalten. Eine motorisierte Lendenwirbelstütze, die über Tasten an der Armlehne gesteuert wird, sorgt für eine Dehnung im Lendenbereich, die nach langen Stunden Verspannungen im unteren Rücken lindert. Das ist das Markenversprechen in einem Satz: "Support by Motion, Defined by Comfort".

Zu den Preisvorteilen kommen drei Prime-Sale-Vorteile hinzu:

Gestaffeltes Geschenk beim Kauf. Bei einem Einkauf von mindestens 1.000 € in der EU oder mindestens 900 £ im Vereinigten Königreich für einen teilnahmeberechtigten LiberNovo Omni-Stuhl erhalten Sie einen kostenlosen Akku oder ein Fußstützenkissen. (Gilt nur für Stühle; Zubehör ist ausgeschlossen.)

Glücksrad. Geben Sie eine Bestellung im Wert von mindestens 900 € in der EU oder mindestens 800 £ im Vereinigten Königreich auf und geben Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse und Bestellnummer ein, um das Rad zu drehen. Die Preise reichen von gestaffelten Geschenkpaketen bis hin zu einem kostenlosen Stuhl, einer kostenlosen Fußstütze, einem Ersatzakku, einem Kühlkissen und Rabattgutscheinen.

Dreifache Treuepunkte. LiberNovo-Mitglieder sammeln bei jeder Bestellung während der Aktion dreifache Punkte.

Der Original-Omni ist der Star dieser Ausverkaufsaktion, aber auch das gesamte Sortiment ist zu Super-Early-Bird-Preisen mit Rabatten von bis zu 44 % erhältlich: Der schlanke, vollständig manuell verstellbare Omni SE ist ab 589 € / 509 £ erhältlich, der mit AirFlow-Belüftung ausgestattete Omni Pro ab 979 € / 849 £ und die Maxis-Serie, die speziell für große und kräftige Personen entwickelt wurde, ab 829 € / 719 £. Sobald das Omni-Premium-Bundle ausverkauft ist, ist es endgültig ausverkauft und wird nicht mehr nachgeliefert.

"Der Prime Sale ist Ihre Gelegenheit, den Unterschied zu spüren - ganz gleich, welchen Körpertyp Sie haben und wie Sie arbeiten", sagte Jorden Hebenton vom LiberNovo-Marketingteam.

Der LiberNovo Prime Sale läuft vom 23. Juni bis zum 11. Juli um 00:00 Uhr und beginnt um 04:00 Uhr MESZ in der gesamten EU sowie um 03:00 Uhr BST im Vereinigten Königreich. Der Vorrat des Omni Premium Bundles ist begrenzt und wird nicht wieder nachgeliefert, also greifen Sie frühzeitig zu. Entdecken Sie jetzt die gesamte Kollektion auf libernovo.com.

Über LiberNovo

LiberNovo ist ein weltweit tätiges Ergonomie-Unternehmen, das gesundes Sitzen für eine von Bildschirmen geprägte Welt neu definiert. Seine Stühle passen sich Ihrem Körper an und bewegen sich mit ihm mit, sodass Sie den ganzen Tag über optimal gestützt werden. Erfahren Sie mehr unter libernovo.com.

Medienkontakt:

Name: Emilia Zhang

E-Mail: pr@libernovo.com

QUELLE: LiberNovo

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