München (ots) -Es ist der Abend der Superstars in der Gruppe I. Kylian Mbappé trifft doppelt für Frankreich gegen Irak, Erling Haaland doppelt gegen den Senegal. Beide stehen nun bei vier Turniertoren. Beide Nationen sind nach den ersten beiden Gruppenspielen gleich auf. Allerdings hat Frankreich den Vorteil aufgrund des besseren Torverhältnisses. "Die Franzosen haben gezeigt, dass sie die Mannschaft sind, die man schlagen muss. Das vordere Drittel, alle Angreifer sind brandgefährlich und trotzdem haben sie es mit Kontrolle gespielt, ohne sich wirklich zu stretchen. Sie haben eine solide Leistung abgerufen", erklärt MagentaTV-Experte Lutz Pfannenstiel. Auch für Norwegen findet er positive Worte: "Es ist vielversprechend, zwei Spiele, zwei Siege. Du merkst auch wie sie untereinander kommunizieren auf dem Feld, aber auch mit den Fans, dass man auch dieses Geheimfavoritenthema im Kopf hat. Man will weit kommen und bisher läuft das sehr gut. Nicht nur Haaland, sondern die gesamte Truppe scheint sehr stabil zu sein." Am Freitag steigt das direkte Duell, das Gruppenfinale.Nachfolgend die Stimmen und Clips von den Partien Frankreich gegen Irak und Norwegen gegen Senegal in Gruppe I. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Seit 4.20 Uhr laufen die Vorberichte zu Jordanien gegen Algerien. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.Frankreich - Irak 3:0Frankreich löst die Pflichtaufgabe Irak souverän und lässt sich auch nicht von der gut zweistündigen Regenunterbrechung nicht aus dem Konzept bringen. Damit steht Frankreich nach zwei Spielen mit sechs Punkten da und ist auf Kurs. Am letzten Spieltag gegen Norwegen geht es dann um den Gruppensieg.Schwere Regenfälle in Philadelphia sorgen für eine lange Unterbrechung der Partie Frankreich gegen Irak.Frankreich siegt nach Regenunterbrechung souverän mit 3:0. Jonas Hofmann: "Das waren für beide Mannschaften die gleichen Voraussetzungen in der Pause. Ein verdienter Sieg für Frankreich."Lutz Pfannenstiel: "Eine sehr konzentrierte, professionelle Leistung. Man hat nie das Gefühl gehabt, dass der Irak ins Spiel zurückkommen kann. Die Franzosen haben gezeigt, dass sie die Mannschaft sind, die man schlagen muss. Das vordere Drittel, alle Angreifer sind brandgefährlich und trotzdem haben sie es mit Kontrolle gespielt, ohne sich wirklich zu stretchen. Sie haben eine solide Leistung abgerufen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Mk5IMS9GTWcwYjZ3TUQ3MVBRLzNqL3Z6eEVCUi9HMHNuOXNKS1VxTjZhZz0=Didier Deschamps, Trainer Frankreich: "Die 2. Halbzeit war ein Neustart. Es war nicht so offensichtlich, nachdem was passiert ist. Man hat gesehen, dass" wir Qualität haben." Über das erste WM-Tor von Ousemane Dembélé: "Ich habe Vertrauen in ihn. Wenn er das Tor nicht macht, macht es auf jeden Fall ein anderer. Ich habe Zuversicht, er wird immer besser." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RS9OYVMwdVRjMitSeEJJNjdNM1pIM1ZlQld1VHErME5mL3FZV3RSdHFOaz0=Bilder aus der Regenpause: Schwere Regenfälle in Philadelphia sorgen für eine lange Unterbrechung der Partie Frankreich gegen Irak. Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dTBTL2wrRk4vZ3NQK3BuUFpBb2pzSjJQdHlSNEhIbWtCa0tCQ2Z3cUo4bz0=Lutz Pfannenstiel, MagentaTV-Gastexperte, über das Prozedere in den USA bei (Stark-)Regen und Sturmgefahr: "Es ist sehr, sehr streng. Es ist ein Beauftragter, der mit seinem kleinen Radargerät rumläuft. Und immer, wenn eine Meldung kommt, dass die Gefahr des Gewitters besteht, wird auf 8 Meilen gemessen. Wenn dann ein Blitz kommt, ist das Spiel automatisch eine halbe Stunde unterbrochen. Wenn eine 'Severe Weather Warning' kommt, ist das so, dass das Stadion geräumt wird. Das kann sein, dass ein Spiel 3 Stunden nicht weitergeht. Es kann sein, dass am nächsten Tag in der Früh weitergespielt wird. Oder wie es bei uns mal war: Zwei Wochen später die letzten 12 Minuten. Da ist der Amerikaner zu keinen Kompromissen bereit."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=K3NLY0NzV1c3aWM5dzNXSldMOUx1d05pUTAzL3hreUZpbDY5RUJyRFJtbz0=FFrankreichs Trainer Dechamps wartet wie alle, dass es weitergeht. Link zur Aussage:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWN3Z0Q4UUxJRUhrbDZFU09FNzJJUmRFNmlCdWMvTmtHdkJ0Qk1ienhaQT0=Norwegen - Senegal 3:2Norwegen steht erstmals nach zwei WM-Gruppenspielen bei sechs Punkten. Im abschließenden Spiel gegen Frankreich geht es um den Gruppensieg. Dabei muss Norwegen gewinnen, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses.Norwegen rudert zusammen mit ihren Fans nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. Lutz Pfannenstiel: "Es ist vielversprechend, zwei Spiele, zwei Siege. Du merkst auch wie sie untereinander kommunizieren auf dem Feld, aber auch mit den Fans, dass man auch dieses Geheimfavoritenthema im Kopf hat. Man will weit kommen und bisher läuft das sehr gut. Nicht nur Haaland, sondern die gesamte Truppe scheint sehr stabil zu sein." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bjNwTHBWdTRQK1djQTVVdTAzcDV1eDBnNEUrQ0gvV0RmVlVqRCtYcGJXcz0=Lutz Pfannenstiel über "Geheimfavorit" Norwegen: "Sie sind sehr, sehr gut. Favorit ist immer ein großes Wort, aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die sehr weit kommen kann. Der Fußball in Norwegen hat sich verändert. Früher eine Nation mit wahnsinnig großen kopfballstarken Ungeheuern, die auf Standardsituationen aus waren. Das hat sich jetzt geändert. Man hat sehr viele gute Techniker. Kleine Spieler, wendige Spieler, wo der Angriffsfußball, Spaßfußball, attraktiver Fußball im Vordergrund steht. Und man hat eine Maschine mit Haaland vorne drin, der Tor nach Tor macht. Die Mannschaft ist sehr gefährlich. Man hat Superstars, aber auch eine solide Grundqualität und darum ist Norwegen auf alle Fälle ernst zu nehmen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RXUwVk00azFnSHh6UFJPQmFrWFFBNlE5eFNuTGhobTZmNzZ5TUdydjRRYz0=Erling Haaland ist der Top-Star Norwegens mit 58 Toren in 52 Länderspielen. Jonas Hofmann reagiert scherzhaft: "Das ist echt schlecht. Da muss man gewarnt sein. Er ist der profilreichste Stürmer, den es aktuell gibt. Er hat eine Wucht, ein Durchsetzungsvermögen, er kann jeder Abwehr gefährlich werden."Lutz Pfannenstiel: "Ich sehe ihn ganz oben mit dabei. Er hat einen Nachteil, er spielt für eine kleinere Nation, aber von der Mentalität her ist er für mich ein komplett anderer Spieler. Er hat keine Angst vor großen Erwartungen, er sucht immer den großen Moment. Wucht, Körperlichkeit, Abschlussstärke, er hat eigentlich alles, aber er denkt nicht nach. Ich gebe mal ein Beispiel: Er isst viel rohes Fleisch, weil er denkt, das macht ihn noch stärker. Ich weiß nicht, ob das gesund ist, manche Leute glauben das. Das ist das typische Mindset, das er hat. Er glaubt er muss etwas machen und es funktioniert, dann zieht er das durch. Er ist ein absolutes Mentalitätsmonster und zieht auch die ganze Truppe mit. Er ist kein Lautsprecher, ruhig, sachlich, aber man weiß, er braucht eine Chance, macht ein Tor und entscheidet nicht nur ein Spiel, sondern auch eine Meisterschaft." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ODJGamlaMDg3U2JLczE3RVZSaGVNRkFyMUd4Q0YxY1hwOEh5dFdxanU5MD0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Montag, 22.06.2026ab 02.20 Uhr: Vorberichte Neuseeland - ÄgyptenEXKLUSIV ab 02.50 Uhr: Neuseeland - Ägyptenab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Argentinien - Österreichab 18.50 Uhr: Argentinien - Österreichab 22.20 Uhr: Vorbericht Frankreich - Irakab 22.50 Uhr: Frankreich - IrakDienstag, 23.06.2026ab 01.20 Uhr: Vorberichte Norwegen - SenegalEXKLUSIV ab 01.50 Uhr: Norwegen - Senegalab 04.20 Uhr: Vorberichte Jordanien - Algerienab 04.50 Uhr: Jordanien - Algerienab 07.20 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Portugal - Usbekistanab 18.40 Uhr: Portugal - Usbekistanab 21.20 Uhr: Vorberichte England - Ghanaab 21.50 Uhr: England - GhanaMittwoch, 24.06.2026ab 00.20 Uhr: Vorberichte Panama - KroatienEXKLUSIV ab 00.50 Uhr: Panama - Kroatienab 03.20 Uhr: Vorberichte Kolumbien - DR Kongoab 03.50 Uhr: Kolumbien - DR Kongoab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte Konferenz Gruppe Bab 20.40 Uhr: Konferenz der Gruppe B und Einzelspiele ab 20.50 Uhr:Bosnien und Herzegowina - Katar, Schweiz - Kanadaab 23.40 Uhr: Konferenz der Gruppe C und Einzelspiele ab 23.50 Uhr:Schottland - Brasilien, Haiti - MarokkoPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6299848