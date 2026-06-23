FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26

10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung

13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung

22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Signify, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26

09:15 FRA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26

10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)

15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick.

DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) + 09.25 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

+ 10.20 Podiumsdiskussion «Praxis-Check High Tech Agenda - Von der Planung zur Umsetzung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

DEU: Intersolar, München



09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin

10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden.

SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore

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