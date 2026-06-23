© Foto: KI-generiert mit DALL-EEvan Spiegel will mit der neuen AR-Brille Specs ein Ausrufezeichen setzen. Doch der Preis von 2.195 US-Dollar und harte Designkritik nähren Zweifel an Snaps Hardware-Wette. Wird die Brille für Snap zum absoluten Flop?Der nächste große Hardware-Wurf von Snap sorgt nicht für Begeisterung, sondern für Hohn und Spott. Kaum hatte CEO Evan Spiegel die neue Augmented-Reality-Brille Specs vorgestellt, kam scharfe Kritik aus dem Markt. Besonders deutlich wurde Investor Ross Gerber, der das Design der Brille attackierte und die Produktstrategie des Snapchat-Konzerns infrage stellte. Für Snap kommt die Kritik zu einem heiklen Zeitpunkt. Das Unternehmen versucht seit Jahren, sich breiter aufzustellen …
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