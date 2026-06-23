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Die Bitcoin Prognose steht unter Druck, denn der Kurs ist am 19. Juni nahe der Marke von 64.000 Dollar und notiert bei rund 64.000 Dollar. Das geplante Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran ist überraschend gescheitert, was den Angst-und-Gier-Index auf 23 drückte, was weiterhin extreme Angst signalisiert. Doch warum sammeln Großanleger ausgerechnet in dieser Phase rund 125.000 BTC ein? Trotz der schwachen Stimmung kaufen langfristige Halter weiter zu, während Abflüsse aus großen Fonds wie dem von BlackRock den Preis weiter belasten. Die technischen Indikatoren zeigen sich bärisch, doch der RSI nähert sich dem überverkauften Bereich. Der Artikel ordnet die Lage ein und stellt ein Projekt vor, das in dieser Phase besonders viel Kapital anzieht.

Bitcoin Prognose 2026, zwischen extremer Angst und stiller Akkumulation

Der Bitcoin-Kurs pendelt am 21. Juni bei rund 64.000 Dollar, nachdem die erwartete Unterzeichnung des Friedensabkommens in der Schweiz gescheitert war, wie BlockchainReporter berichtet. Höhere Zinsen und ein starker Dollar belasten weiterhin Anlagen ohne laufende Erträge. Der Angst-und-Gier-Index steht bei 23 und signalisiert damit extreme Angst im Markt. Damit kämpft Bitcoin weiterhin mit der psychologisch wichtigen Marke von 65.000 Dollar, die zuletzt mehrfach als Widerstand gedient hat. Damit prägt die schwache Bitcoin Prognose auch die Stimmung am gesamten Kryptomarkt.

Auf der Datenseite zeigt sich ein gemischtes Bild. Langfristige Halter sammelten allein im Juni rund 125.000 BTC ein, ein Muster, das historisch oft mit Markttiefs einhergeht. Strategy hält inzwischen über 846.000 BTC und baut die Bestände weiter aus. Große Fonds wie BlackRock haben ihre Positionen dagegen reduziert, was eine Spannung zwischen institutioneller Nachfrage und Abflüssen erzeugt. Technisch zeigten sich 29 von 30 Indikatoren bärisch, während der RSI laut CoinCodex bei rund 34,78 notiert und sich der überverkauften Zone nähert.

Damit fällt die Bitcoin Prognose vorerst in ein Warten, bei dem Geduld entscheidend wird. Der überverkaufte RSI deutet auf eine mögliche Erholung hin, doch zunächst muss die Unterstützung bei 60.000 Dollar halten. Goldman Sachs hält einen Anstieg auf 75.000 bis 80.000 Dollar für möglich, sollten die Zinssenkungen im September zurückkehren. Selbst eine Rally auf 80.000 Dollar entspräche von hier aus jedoch nur rund 25 Prozent über mehrere Monate. Genau deshalb suchen viele Anleger nach Einstiegen, bei denen ein einzelnes Ereignis deutlich mehr bewegen kann. Eine Rückeroberung der 64.000 Dollar würde die Lage dagegen aufhellen.

Wo Bitcoin und Pepeto stehen, während die Fed den Markt neu ordnet

Während die Bitcoin Prognose auf eine Erholung in Richtung 75.000 Dollar setzt, zeigt die stille Akkumulation der Großanleger, dass erfahrenes Kapital den Boden sucht. Doch selbst ein Anstieg auf 80.000 Dollar entspräche von hier aus lediglich 25 Prozent über Monate. Genau deshalb positionieren sich viele Wallets gleichzeitig in einem Vorverkauf, bei dem ein einzelnes Listing-Ereignis deutlich mehr bewegen kann.

Analysten sehen in Pepeto ein Token, das nach der Notierung zu einem deutlichen Anstieg führen könnte. Die Pepeto-Börse läuft bereits vollständig und ist für jedes Wallet zugänglich, das während der Finanzierungsphase teilgenommen hat. Die Bridge verbindet verschiedene Blockchains kostenlos und ermöglicht Token-Transfers zwischen Netzwerken, für die andere Börsen Gebühren verlangen. Ein Risk-Scorer prüft die Smart Contracts, bevor ein einziger Token die Wallet verlässt. So verwandelt die Plattform tagelange Recherche in Prüfungen, die in wenigen Momenten abgeschlossen sind.

Jeder Vertrag hat eine Prüfung bestanden, bei der SolidProof den gesamten Programmcode vor dem Start untersucht und bestätigt hat. Diese Verifizierung signalisiert dem Kapital, dass das Fundament unter den Werkzeugen getestet und veröffentlicht wurde. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Architektur von Grund auf mitgestaltet. Zum Preis von 0,0000001871 Dollar bleibt dieser Einstieg nur bestehen, bis die Börse für die Öffentlichkeit öffnet. Wer einsteigen möchte, erreicht den Vorverkauf nur über die Seite von Pepeto.

Wenn Halter aus verschiedenen Phasen Pepeto so nutzen wie ein Preiswerkzeug, entsteht Nachfrage aus echter Aktivität statt aus bloßer Spekulation. Die Bitcoin Prognose zeigt, was passiert, wenn der beste Wert im Markt Monate braucht, um einen Bruchteil dessen zu liefern, was ein einzelnes Listing-Ereignis erzeugen kann. Genau dorthin fließt aktuell die Überzeugung.

Fazit zur Bitcoin Prognose und zu Pepeto

Die Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig von extremer Angst geprägt, während Großanleger im Hintergrund weiter einsammeln. Das Gewicht früher Positionierung wird deutlich, wenn man bedenkt, dass ein Wallet mit 13.800 Dollar in Bitcoin aus dem Jahr 2012 daraus 147 Millionen Dollar machte. Diesen Hebel bietet Bitcoin heute nicht mehr, ein junges Projekt mit geprüfter Börse dagegen schon. Die vorige Vorverkaufsphase füllte sich schneller als geplant, weil viele Wallets sahen, was nach dem Listing-Termin folgt. Mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits während des tiefsten Angstwertes des Jahres zusammengekommen. Wer heute handelt, steht auf der Seite, die Renditen einsammelt, statt den verpassten Einstieg zu bereuen.

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