DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Dienstag um 13 Ticks auf 126,60 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,6 Prozent und das Tagestief bei 126,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.678 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 115,03 Prozent.
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June 23, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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