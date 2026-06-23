Die Stimmung an den Börsen hat sich gedreht. Nach Monaten voller Unsicherheit - Zollstreit, geopolitische Spannungen, Rezessionsängste - melden sich die Märkte zurück. Der DAX kämpft sich nach oben, der S&P 500 zeigt Relative Stärke und immer mehr Aktien brechen aus Konsolidierungsphasen aus. Börsenerholung? Schön. Aber wer hat den Einstieg wirklich getroffen?Denn genau das ist das ewige Dilemma der meisten Anleger. Sie warten zu lange. Sie wollen Bestätigung. Sie kaufen, wenn die Schlagzeilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär