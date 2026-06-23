Der DAX hat am Montag die 25.000-Punkte-Marke auf Schlusskursbasis überwunden. Doch schon am heutigen Dienstag dürfte das Börsenbarometer unter die wichtige Kursmarke zurückfallen. Neben schwachen Vorgaben aus dem US-Techsektor belasten Kursverluste in Asien die Stimmung der Anleger. Obendrein hat der BDI die Wachstumsprognose für Deutschland gesenkt.• DAX dürfte Zickzackkurs fortsetzen: Nach den Gewinnen am Montag zeichnet sich am Dienstag ein schwächerer Start ab.• Schwache Vorgaben aus dem US-Techsektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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