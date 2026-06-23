The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2026
ISIN Name
XS1079317XXX COMPASS GROUP 14/26 MTN
XS1840618XXX BAYER CAP.CORP. 18/26
DE000NLB0XXX NORDLB GELDM.FRN 17/17
US71647NAXXX PETROBRAS GBL FIN. 17/27
XS0210781XXX NIBC BANK 05/40 FLR MTN
DE000A2RYXXX M.B.INT.FIN. 19/26 MTN
FR0013429XXX CREDIT AGRI. 19/26 MTN
XS2338167XXX BIRKENS.FIN. 21/29 REGS
AT0000A35XXX RLB STEIERM. 23/26 MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.THR. IHS 20/26
CZ0001004XXX CZECH REP. 2026
XS1327504XXX AUTOSTRADE IT. 15/26MTN 3
USP2253TJXXX CEMEX S.A.B. 21/UND FLR
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CA.TIL.06B/24
US44891CCXXX HYUNDAI CAP. 23/26 REGS
USU1303AAXXX CALIFORNIAR. 24/29 REGS
DE0009751XXX UBS(D)EQ.FD-SM.GERM.COS INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2026
ISIN Name
XS1079317XXX COMPASS GROUP 14/26 MTN
XS1840618XXX BAYER CAP.CORP. 18/26
DE000NLB0XXX NORDLB GELDM.FRN 17/17
US71647NAXXX PETROBRAS GBL FIN. 17/27
XS0210781XXX NIBC BANK 05/40 FLR MTN
DE000A2RYXXX M.B.INT.FIN. 19/26 MTN
FR0013429XXX CREDIT AGRI. 19/26 MTN
XS2338167XXX BIRKENS.FIN. 21/29 REGS
AT0000A35XXX RLB STEIERM. 23/26 MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.THR. IHS 20/26
CZ0001004XXX CZECH REP. 2026
XS1327504XXX AUTOSTRADE IT. 15/26MTN 3
USP2253TJXXX CEMEX S.A.B. 21/UND FLR
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CA.TIL.06B/24
US44891CCXXX HYUNDAI CAP. 23/26 REGS
USU1303AAXXX CALIFORNIAR. 24/29 REGS
DE0009751XXX UBS(D)EQ.FD-SM.GERM.COS INVESTMENT
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