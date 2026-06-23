Der wichtigste Zahlen-Termin des Sommers steht unmittelbar bevor. Am Mittwoch, den 24. Juni, öffnet Micron Technology seine Bücher. Die gesamte Chipbranche schaut gespannt nach Idaho. Denn was der Speicher-Gigant meldet, ist längst mehr als ein Einzelergebnis. Die Erwartungen dabei sind extrem.• Micron gilt als zentrales Stimmungsbarometer für den KI-Infrastrukturzyklus.• Die Wall Street erwartet einen historischen Gewinnsprung gegenüber dem Vorjahr.• Entscheidend bleibt, ob Speicherpreise, Margen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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