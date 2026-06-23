ShenZhen, China (ots) -TerraMaster, eine führende globale Marke für private Cloud Speicherlösungen, hat heute das weltweite Debüt ihres neuesten 4 bay Flaggschiff NAS, des F4 425 Pro, angekündigt. Der Start ist für den 23. Juni geplant und fällt mit dem Amazon Prime Day zusammen.Angetrieben von TOS 7, dem weltweit ersten KI nativen Betriebssystem, definiert der F4 425 Pro das Erlebnis privater Cloud Speicherung neu mit natürlicher Sprachinteraktion, lokalisiertem intelligentem Computing und Leistung auf Enterprise Niveau.Zur Feier des Launches wird der F4 425 Pro während des Prime Day für eine begrenzte Zeit mit 20 Prozent Rabatt angeboten, zusammen mit mehreren weiteren meistverkauften NAS und DAS Produkten.Weitere Details finden Sie in der TerraMaster Prime Day (https://www.terra-master.com/de-de/pages/deal)Kampagne.Legacy NAS hinter sich lassen: Einstieg in einen KI nativen privaten WorkflowWeit mehr als ein klassisches Network Attached Storage Gerät dient der F4 425 Pro als KI nativer Storage Hub für moderne private Workflows. Er beseitigt die umständliche manuelle Einrichtung und Kommandozeilen Hürden klassischer NAS Hardware und ermöglicht es Nutzern, komplette Abläufe von Systemkonfiguration über Speicherverwaltung bis hin zur App Bereitstellung vollständig per natürlicher Sprache zu steuern."TOS 7 ist das erste Betriebssystem der Branche, das von Grund auf für KI entwickelt wurde", erklärte ein Produktverantwortlicher von TerraMaster. "In Kombination mit dem F4 425 Pro erhalten Kreative, kleine Unternehmen und Privatanwender eine intelligente, dialogbasierte Datenfestung, die ihre kritischen Dateien aktiv schützt."Leistungsstarke Kernperformance: 8 core Power und bis zu 1010 MB/s ÜbertragungsgeschwindigkeitDer F4 425 Pro ist mit Intels 8 core N350 Prozessor mit ultraniedrigem Stromverbrauch von 7 W ausgestattet, außerdem mit 16 GB DDR5 RAM und zwei 5 GbE LAN Ports. Link Aggregation ermöglicht eine kombinierte Durchsatzrate von bis zu 1010 MB/s, zehnmal schneller als klassisches Gigabit Ethernet. Er bewältigt mühelos 4K und 8K Echtzeitbearbeitung, gleichzeitigen Mehrbenutzer Dateizugriff für Dutzende Nutzer sowie den parallelen Betrieb mehrerer virtueller Maschinen und Docker Container.TOS 7: Das weltweit erste KI native NAS BetriebssystemBasierend auf einer KI nativen Designphilosophie wurde die Kernarchitektur von TOS 7 umfassend überarbeitet:- 500+ modulare RESTful APIs: Erstmals sind Kernsystemschnittstellen auf Low Level Ebene vollständig für KI Agenten und Drittentwickler zugänglich- Vollständige Steuerung in natürlicher Sprache: Unterstützt mehrstufige Konversationen, unklare Eingaben und bedingte Automatisierungsregeln (z B "Sperre alle freigegebenen Ordner sofort, wenn Ransomware erkannt wird")- Lokale KI Verarbeitung auf dem Gerät: Gesichtserkennung, automatische Dateisortierung und semantische Analyse laufen vollständig auf der NAS Hardware. Keine Daten verlassen das Gerät, wodurch Datenschutzrisiken eliminiert werden- Entwickler orientiertes Ökosystem: Ein dedizierter Skill Marketplace (bald verfügbar) sowie ein vollständiges Entwickler Toolkit ermöglichen die schnelle Entwicklung und Veröffentlichung eigener KI AnwendungenVier bahnbrechende Funktionen definieren die NAS Nutzung neu1. Steuerung per Konversation: OpenClaw KI Agent Einfach Sprach oder Texteingaben wie "Erstelle einen 2 TB freigegebenen Ordner für das Design Team und richte wöchentliche Snapshots ein" und OpenClaw setzt die Aufgaben automatisch um. Keine Befehle oder Handbücher mehr erforderlich, ein KI Assistent für jeden Nutzer.2. Pro Level 8 core Architektur: leise Hochleistungsplattform Leistungsstarkes Multitasking ermöglicht parallele Workloads wie 4K Transcoding, virtuelle Maschinen und Docker Orchestrierung ohne Verzögerung.3. Proaktive BBS Backup Sicherung: maximale Datensicherheit Integrierter Ransomware Schutz in Echtzeit, HyperLock unveränderliche WORM Technologie und automatisiertes 3 2 1 0 Backup Framework. Bei verdächtiger Verschlüsselung führt das System sofort drei Schutzstufen aus: Sperren der Zielordner, Quarantäne betroffener Snapshots und sofortige Benachrichtigung.4. Bis zu 1010 MB/s Durchsatz: kreative Workflows ohne Limit Gebündelte duale 5 GbE Verbindung ermöglicht direkte Bearbeitung von 4K und 8K Rohmaterial wie auf einer lokalen Festplatte, ohne aufwendige Dateiübertragung oder Proxy Workflows.Für jeden Nutzer: kontextbasierte Lösungen- Kreativstudios: Editoren können die duale 5 GbE Optimierung per Sprachbefehl aktivieren und kollaborativ mit Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro und DaVinci Resolve arbeiten- Wachsende Unternehmen: Ein einzelner IT Administrator kann Berechtigungsvorlagen ausrollen, Backups auf über 50 Computern durchführen und den Sicherheitsstatus über die zentrale BBS Konsole überwachen, alles per natürlicher Sprache- Entwickler und Technik Enthusiasten: Vollautomatisierte Git Pull Build Deploy CI CD Pipelines über OpenClaw, kompatibel mit GitLab Runner und Jenkins sowie Unterstützung für Ubuntu und Debian virtuelle Maschinen- Moderne Haushalte: Automatische Sicherung von mobilen Fotoalben, KI sortiert Inhalte nach Zeit, Personen und Orten, unterstützt Dolby Vision und HDR Hardware Transcoding für eine private MedienbibliothekSkalierbare Speicherung und Ökosystem Erweiterung- TRAID flexibles RAID: unterstützt gemischte Festplattengrößen, Online Erweiterung ohne Datenmigration zur maximalen Speicherausnutzung- TerraSync plattformübergreifende Synchronisation: Millisekunden schnelle Echtzeitsynchronisation zwischen NAS, PC, Mac und mobilen Geräten mit Versionshistorie- Hybride Cloud Backup Speicherung: bidirektionale Synchronisation mit großen Cloud Diensten wie OneDrive, Google Drive und Dropbox- Docker und virtuelle Maschinen: vorinstallierte Container und Virtualisierungsunterstützung für flexible AnwendungserweiterungNeue Produkte und Prime Day AngeboteSitewide Sale: Bis zu 25 Prozent Rabatt auf die gesamte TerraMaster Produktlinie (einschließlich NAS, DAS und mehr), jetzt die vollständige Rabattliste ansehen.F4 425 Pro:https://www.terra-master.com/de-de/products/f4-425-pro (https://www.terra-master.com/products/f4-425-pro)Prime Day Aktion:https://www.terra-master.com/de-de/pages/deal (https://www.terra-master.com/pages/deal)Weitere Details finden Sie unterOfficial Store (https://terramasterus.myshopify.com/en-us), Amazon US (https://www.amazon.com/stores/page/D225AB29-1BE1-484C-A60B-5C596C0C3092), Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/stores/page/6ADEE6AF-59B8-4EBE-947E-8E6935F33F71), Amazon DE (https://www.amazon.de/stores/page/C3287F69-E34A-4DA8-985C-4C820C1542D1), Amazon FR (https://www.amazon.fr/stores/page/A9C5C57A-65E2-4ED1-92FD-D837926B48E0?ingress=0&visitId=0b3284de-6eea-41d6-af1e-d2afe26b8b80), Amazon IT (https://www.amazon.it/stores/page/A9C4DDA1-753F-47B8-B8B5-A67556003916), Amazon ES (https://www.amazon.es/stores/page/FD936ED7-2D8E-4A40-A62C-207973E66BFD), Amazon JP (https://www.amazon.co.jp/stores/page/67C5B0DF-73B6-4BA4-B829-E0DB81A7A9B5?ingress=3&visitId=b636c611-eea7-4e26-8612-47541176905a), Amazon CA (https://www.amazon.ca/stores/page/F86CA26C-D50B-4D64-935B-6BC15096E0CB), Amazon AU (https://www.amazon.com.au/stores/page/60DEAA16-612E-490E-AFF4-A57965D73753), Amazon NL (https://www.amazon.nl/stores/page/5078DD46-23EE-463F-A1C7-86991F4963EC), Amazon PL (https://www.amazon.pl/stores/page/7FCEA565-28B7-4161-9B04-F932339FDB48), Amazon SE (https://www.amazon.se/stores/page/D2498623-2EBD-4FDC-8CA1-F826A930FE3A), AliExpress (https://aliexpress.ru/store/910372071?spm=a2g2w.detail.0.0.400317274WpRp2), Newegg (https://www.newegg.com/Seller-Store/TERRAMASTER-OFFICIAL), Walmart (https://www.walmart.com/search?q=terramaster), B&H (https://www.bhphotovideo.com/c/search?q=terramaster)Folgen Sie TerraMaster auf Social MediaFacebook:https://www.facebook.com/TerraMasterofficialX:https://www.x.com/TerraMastersLinkedIn:https://www.linkedin.com/company/terra-masterYouTube:https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/TikTok:https://www.tiktok.com/@TerraMaster_officialÜber TerraMasterTerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Privatanwender, Unternehmen und Enterprise Nutzer spezialisiert hat. Mit einem klaren Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung bietet das Unternehmen modernste NAS und DAS Produkte, die ein breites Spektrum an Speicheranforderungen abdecken.Pressekontakt:marketing2@terra-master.comAmberOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6299865