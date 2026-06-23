Kaffee aus dem Verkaufsautomaten im Aufenthaltsraum ist selten purer Genuss. Forscher haben jetzt auch noch festgestellt, dass das Getränk unter Umständen negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte. Forscher der schwedischen Universität Uppsala haben den Kaffee aus 14 Automaten in den Aufenthaltsräumen von Krankenhäusern und Pflegeheimen untersucht. Elf davon waren sogenannte "Brühmaschinen", die Kaffeepulver mit heißem Wasser aufgießen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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