GLS Mobility stellt mit "Screen Payment" eine neue Lösung für die Kartenzahlung an öffentlichen Ladestationen vor. Dabei wird der Kartenleser direkt hinter dem Display der Ladesäule integriert. Einen ersten Prototyp will das Bochumer Unternehmen auf der Power2Drive in München zeigen. Mit der AFIR, der europäischen Alternative Fuels Infrastructure Regulation, hat das Thema Kartenzahlung an öffentlichen Ladepunkten einen ordentlichen Schub erhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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