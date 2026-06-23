© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIEin Abgang bei Google DeepMind lässt die Alphabet-Aktie abstürzen: Der Nobelpreisträger John Jumper wechselt zu Anthropic. Anleger fürchten nun, dass Google im "KI-Krieg" die besten Köpfe verliert. Der Verlust eines einzelnen KI-Forschers hat an der Börse für ein Beben gesorgt. Die Alphabet-Aktie verlor am Montag mehr als 5 Prozent und schloss bei 348,78 US-Dollar. Nach Börsenschluss ging es noch einmal um ein Prozent auf 345,30 US-Dollar nach unten. Es war der stärkste Tagesverlust seit mehr als einem Jahr, berichtet Barron's. Laut Dow Jones Market Data verlor die Google-Muttergesellschaft Alphabet 225 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Dies sei der größte Einbruch der …
Enthaltene Werte: US02079K3059Den vollständigen Artikel lesen
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