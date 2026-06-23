Die internationalen Aktienmärkte stehen unter Druck, Gewinne bei Technologiewerten werden mitgenommen während der Markt auf weitere Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran wartet.



Der südkoreanische Kospi zeigt sich um mehr als 6 % rückläufig, die US-Futures zeigen durch die Bank rote Vorzeichen, das Größte mit -1,4 % beim Nasdaq 100. Die KI- Und Halbleiterrallye macht ein Pause.



Am Mittwoch kommt der nächste Impulsgeber für die KI-Szene mit den Quartalszahlen des Speicherchip-Herstellers Micron Technology. Der Markt erwartet ein "Beat and raise", sprich starke Zahlen mit Prognoseanhebung.



Am Ölmarkt sorgten die Gespräche zwischen Washington und Teheran für Entspannung. Brent-Rohöl fiel unter 78 Dollar je Barrel, nachdem die USA und der Iran Fortschritte bei Verhandlungen über ein dauerhaftes Friedensabkommen signalisiert hatten. Zusätzlichen Druck auf die Ölpreise übte eine von den USA erteilte 60-Tage-Lizenz aus, die dem Iran wieder den Verkauf von Öl auf dem Weltmarkt ermöglicht.



An den Anleihemärkten stabilisierten sich die Kurse nach den Verlusten vom Vortag. Belastend wirken weiterhin die zuletzt eher restriktiven Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh. Anleger blicken nun auf die US-Konsumdaten und insbesondere den Kern-PCE-Preisindex am Donnerstag, der als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank gilt.



Auch Edelmetalle gerieten unter Druck. Gold verlor mehr als 1 %, Silber sogar über 3 %. Bitcoin fiel um rund 1 %.



Die Märkte bleiben damit in einer Phase erhöhter Nervosität. Mit den Quartalszahlen von Micron und einer potenziellen Lösung im Iran-Konflikt stehen jedoch potenzielle positive Katalysatoren bevor.





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