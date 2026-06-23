Die Rocket-Lab-Aktie steht trotz ihrer gestrigen Aufnahme in den Nasdaq unter Druck und sorgt damit für gemischte Signale. Während die Indexaufnahme grundsätzlich als wichtiger Meilenstein für das Raumfahrtunternehmen gilt, reagierte der Kurs mit Verlusten von -6,5% und trübte das kurzfristige Chartbild ein. Dadurch rücken nun wichtige Unterstützungszonen in den Fokus, während sich die Frage stellt, ob es sich lediglich um Gewinnmitnahmen oder um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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