Die SpaceX-Aktie hat gestern rund -16,5% an Wert verloren und gerät damit erneut deutlich unter Druck. Nach einer ohnehin schwachen Kursentwicklung verschlechtert sich das Chartbild weiter, während wichtige Unterstützungszonen zunehmend in den Fokus rücken. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass der jüngste Rücksetzer erst der Beginn einer größeren Abwärtsbewegung sein könnte. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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