Der Energiehunger der Künstlichen Intelligenz eröffnet Öl- und Gaskonzernen neue Chancen. Chevron will Microsoft 20 Jahre lang mit Erdgasstrom für einen milliardenschweren Rechenzentrumscampus in Texas versorgen. Für den Konzern könnte daraus ein neues Geschäftsfeld entstehen. Chevron entdeckt ein neues Wachstumsfeld: Der US-Öl- und Gaskonzern hat laut einem Bloomberg-Bericht vom Montag einen langfristigen Vertrag mit Microsoft geschlossen. Dabei geht es um die Lieferung von Strom aus Erdgas für einen geplanten Rechenzentrumscampus in Westtexas. Das Projekt soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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