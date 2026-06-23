WIESBADEN (ots) -Im Schuljahr 2024/2025 haben 2,2 % aller Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen eine Klassenstufe wiederholt. Insgesamt waren es 148 100 Schülerinnen und Schüler, die entweder zuvor nicht versetzt worden waren oder freiwillig wiederholten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Die Quote derer, die eine Klassenstufe wiederholten, blieb somit konstant: Im vorherigen Schuljahr 2023/2024 waren es ebenfalls 2,2 % aller Schülerinnen und Schüler.Mehr als die Hälfte (56,4 %) der Wiederholerinnen und Wiederholer im Schuljahr 2024/2025 war männlich, 43,6 % waren weiblich. Entsprechend fällt auch die Quote unterschiedlich hoch aus: Zuletzt wiederholten 2,5 % der Schüler eine Klassenstufe und 1,9 % der Schülerinnen. Der Unterschied war etwas größer als im vorherigen Schuljahr 2023/2024, in dem 2,4 % der Schüler und 2,0 % der Schülerinnen eine Klassenstufe wiederholt hatten.Anteil der Wiederholerinnen und Wiederholer in Bayern am höchsten, in Berlin am niedrigstenZwischen den einzelnen Bundesländern gibt es teils deutliche Unterschiede bei Wiederholerinnen und Wiederholern. Am höchsten war deren Anteil in Bayern, wo 3,4 % der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2024/25 eine Klassenstufe wiederholten. Eine hohe Quote im Ländervergleich hatte auch Sachsen-Anhalt mit 3,2 %. Es folgten Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Thüringen mit einem Wiederholeranteil von jeweils 2,9 %. In Berlin war der Anteil der Wiederholerinnen und Wiederholer dagegen mit 0,8 % am niedrigsten. Relativ niedrige Quoten wiesen auch Schleswig-Holstein und Hamburg mit jeweils 1,3 % auf. Ein Grund für die unterschiedlichen Quoten in den Bundesländern sind auch unterschiedliche Versetzungsregelungen.Methodische Hinweise:Die Quote der Wiederholerinnen und Wiederholer beschreibt den Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine bestimmte Klassenstufe noch einmal durchlaufen. Sie wird daher errechnet als Quotient aus der Zahl der Wiederholerinnen und Wiederholer (nicht-versetzte und freiwillige) und der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler einer Klassenstufe im gleichen Schuljahr. In den Klassenstufen 1 und 2 werden generell keine Wiederholenden nachgewiesen.Weitere Informationen:Weitere Daten zu den allgemeinbildenden Schulen finden Sie in unserem Statistischen Bericht zum Schuljahr 2024/2025.Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamts.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:SchulstatistikTelefon: +49 611 75 3737www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6299906