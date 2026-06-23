BÖRSE AKTUELL: Tech-Kollaps und Iran-Deal schütteln Märkte durch (23.06.2026)

Die globalen Finanzmärkte erleben zum Start in den heutigen Handelstag eine spürbare Zäsur, die das Sentiment an den Handelsplätzen komplett durcheinanderwirbelt. Wer die Börse Aktuell verfolgt, sieht sich mit einer drastischen Abkühlung der zuvor heißgelaufenen KI-Rallye konfrontiert. Nach einer Phase historischer Höchststände setzten an der Wall Street Gewinnmitnahmen auf breiter Front ein, die den Nasdaq Composite um 1,3 - nach unten drückten. Belastet wird die Stimmung durch anziehende US-Anleiherenditen, die den US-Dollar im Gegenzug weiter stärken. In den Börse News zeichnet sich zudem eine Kettenreaktion in Asien ab, wo insbesondere der südkoreanische KOSPI-Index aufgrund eines massiven Ausverkaufs im Halbleitersektor um dramatische 6 - einbrach. Während die Aktienmärkte Federn lassen, sorgt ein diplomatischer Befreiungsschlag im Nahen Osten für einen drastischen Verfall der Rohstoffpreise.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.