Berlin (ots) -Bei Reisen nach Skandinavien, Großbritannien oder zu Mittelmeerinseln ist die Autofähre für viele Urlauber fester Bestandteil der Anfahrt. Die Verti Versicherung AG gibt Tipps, wie die Überfahrt mit vorausschauender Planung und dem richtigen Versicherungsschutz reibungslos verläuft.Langsam rollt die Fahrzeugschlange auf die Fähre. Mit dem Schließen der Rampe startet für viele Autoreisende der Urlaub. Damit die Überfahrt entspannt verläuft, sollten sie die Besonderheiten kennen, die mit der Fahrt mit einer Autofähre verbunden sind.Gut geplant ist halb gereistWer bereits einmal mit seinem Fahrzeug auf einer Fähre war, weiß, dass es bereits bei der Buchung auf Genauigkeit ankommt: "Fahrzeugmaße müssen korrekt angegeben werden, ebenso die Informationen zu Dachboxen oder Fahrradträgern", sagt Alexander Held, Kfz- und Versicherungsexperte der Verti Versicherung AG. Vor Ort helfe es, alle notwendigen Unterlagen griffbereit zu haben, damit der Check-In problemfrei verläuft.Ebenso wichtig sei eine großzügige Zeitplanung für die Anfahrt - für lange, grenzüberschreitende Routen, die acht und mehr Stunden dauern, sind das oft ähnlich wie am Flughafen zwei Stunden vor Abfahrt: "Häfen sind oft weitläufig, Warteschlangen üblich und verpasste Abfahrten lassen sich nicht einfach kompensieren", erklärt der Versicherungsexperte. Auch gelte: "Wer sein Handgepäck klug plant, erspart sich zusätzlichen Aufwand - denn während der Überfahrt ist der Zugang zum Fahrzeugdeck praktisch immer verboten", berichtet Held.An Bord gelten eigene RegelnDas Rangieren auf dem Fahrzeugdeck unterscheidet sich deutlich vom Alltag im Straßenverkehr. "Enge Parkabstände und die Bewegungen des Schiffs erfordern hohe Aufmerksamkeit, sehr vorsichtiges Manövrieren und das Befolgen der Crew-Anweisungen", so Held.Einmal abgestellt, müsse das Fahrzeug sorgfältig gesichert werden. "Viele unterschätzen, dass schon leichter Seegang ausreicht, um ein nicht gesichertes Fahrzeug in Bewegung zu versetzen", so Held. Portemonnaie und Handy sowie weitere Wertgegenstände sollten Reisende grundsätzlich im Handgepäck bei sich haben, da der Fahrzeugbereich während der Überfahrt meist nicht zugänglich ist.Versicherungsschutz: Frühzeitiges Prüfen lohnt sichEin zentraler Punkt ist die Absicherung im Schadenfall. Oftmals haften die Reedereien nur sehr begrenzt für Schäden durch einen Unfall an Bord. Für bestimmte Fälle kann dann die eigene Kfz-Versicherung einspringen. "So greift die Kfz-Haftpflichtversicherung in der Regel auch auf der Fähre, etwa wenn beim Rangieren ein anderes Fahrzeug beschädigt wird", erläutert Held.Beim eigenen Auto kommt es Held zufolge jedoch auf die Kaskoversicherung und deren konkrete Bedingungen an. "Es gibt sowohl Vertragsmodelle, die einen Schadenfall auf der Fähre einschließen, als auch solche, die diese Kosten nicht tragen." Bei Verti beispielsweise gilt grundsätzlich der Versicherungsschutz der Fahrzeugversicherung auch für die Benutzung von Fähren und Schiffen.In der Teilkaskoversicherung sind daher Schäden durch Naturgewalten eingeschlossen, wenn in deren Folge beispielsweise Gegenstände gegen das Fahrzeug geworfen werden oder wenn das Fahrzeug durch Sturm in die See geschleudert wird. Die Vollkaskoversicherung kommt beispielsweise für Schäden auf, wenn das Fahrzeug beim Rangieren oder durch starken Seegang durch Anstoßen Schaden nimmt. Held betont: "In jedem Fall empfehlen wir, den Versicherungsschutz vor der Reise zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen."Im Schadenfall ist schnelles Handeln entscheidendIn jedem Fall ist schnelles und strukturiertes Handeln entscheidend, wenn ein Schaden passiert ist: Der Vorfall sollte dokumentiert, die Crew informiert und der Schaden zeitnah der eigenen Versicherung gemeldet werden. "Und hier gilt wie praktisch immer im Schadenfall: Eine lückenlose Dokumentation erleichtert die Regulierung erheblich", sagt Held.Informationen zum Versicherungsangebot der Verti Versicherung AG sind unter https://www.verti.de abrufbar.5 konkrete Kurztipps für die Autofähre:1. Frühzeitig buchenFährverbindungen und Kabinen sind schnell ausgebucht. Frühe Buchung sichert Plätze, oft günstigere Preise und Wunsch-Abfahrtszeiten. Fahrzeugdaten, Aufbauten und gültige Ausweisdokumente müssen korrekt angegeben werden.2. Anreise großzügig planenDie Check-in-Zeiten sind verbindlich. Wer "seine" Fähre verpasst, kann nicht einfach die nächste nehmen. Reisende sollten ausreichend Orientierungszeit einplanen, insbesondere in großen Häfen, und sich auf Warteschlangen und Rangierzeiten einstellen - besonders bei langen Strecken, Wohnmobilen und Reisen mit Haustieren.3. Sicher auffahren und parkenBei jeder Reise mit der Autofähre gilt es, Anweisungen der Crew zu befolgen, Spiegel einzuklappen, den Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. Bei modernen Fahrzeugen sind außerdem Alarmanlagen mit Neigungssensoren zu deaktivieren, da sie bei stärkerem Seegang sonst leicht ausgelöst werden können.4. Kfz-Versicherungsschutz prüfenReedereien haften oft nur eingeschränkt für Schäden an Fahrzeugen. Ob die eigene Kaskoversicherung Schäden an Bord übernimmt, hängt vom Tarif ab - ein frühzeitiger Blick in die Versicherungsbedingungen lohnt sich, um den Versicherungsschutz ggf. rechtzeitig anpassen zu können.5. Internationale Versicherungskarte kontrollierenVor Reiseantritt sollten Autofahrer prüfen, ob alle Ziel- und Durchreiseländer auf der Internationalen Versicherungskarte ("Grüne Karte") abgedeckt sind. Diese erweitert den Geltungsbereich der Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf einige nichteuropäische Staaten - soweit diese auf der Karte nicht durchgestrichen sind. So vermeiden Sie Zusatzkosten durch Grenzpolicen. Welche Länder davon zum Geltungsbereich der Kfz-Haftpflichtversicherung gehören, ist von Versicherer zu Versicherer verschieden.Pressekontakt:Verti Versicherung AGSonja SchmittPressesprecherinTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/6299942