DJ Adidas startet zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms
DOW JONES--Adidas setzt sein im Januar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro mit der zweiten Tranche fort. Wie der Konzern mitteilte, will er bis spätestens Ende September Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Die erste Tranche in gleicher Höhe war im März abgeschlossen worden.
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June 23, 2026 02:42 ET (06:42 GMT)
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