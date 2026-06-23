DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf schwach
DOW JONES--Der DAX-Future tendiert am Dienstagvormittag schwach. Im Tief schrammte der Terminkontrakt knapp an der 25.000er-Marke vorbei, dort lag bisher gutes Kaufinteresse. Der September-Kontrakt verliert 270 auf 25.050 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.264 und das Tagestief bei 25.015 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.084 Kontrakte.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 23, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News