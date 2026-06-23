FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax sackt am Dienstag wieder unter die Marke von 25.000 Punkten. Der deutsche Leitindex setzte seinen Schlingerkurs um die Tausendermarke fort, nachdem an den Asien-Börsen eine Korrektur vor allem bei Technologiewerten eingesetzt hatte. In den Anfangsminuten büßte der Dax 1,1 Prozent auf 24.857 Punkte ein. Der MDax verlor außerdem 1,5 Prozent auf 32.076 Zähler.

Über die Börsen in Japan und Südkorea schwappte nach ihrem jüngsten Rekordlauf eine Welle an Gewinnmitnahmen. Dies nahm dann auch dem Dax den Rückenwind aus den Segeln, nachdem er zum Wochenstart mit 25.176 Punkten noch ein Hoch seit Anfang Juni erreicht und sich seiner Bestmarke vom Januar bis auf 330 Punkte genähert hatte.

Von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gab es am Dienstag kein Störfeuer. Die Gespräche über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Kriegs gehen momentan auf technischer Ebene weiter, wie US-Vizepräsident JD Vance bestätigte. Nach seinen Angaben will der Iran auch wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen./tih/stk

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