© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press WireDer Softwarekonzern streicht innerhalb von nur 12 Monaten 21.000 Stellen. Laut Bloomberg ersetzt KI bereits einige Jobs, während Oracle Milliarden in Rechenzentren investiert. Hinter Oracles KI-Offensive steckt eine Zahl, die Anleger elektrisieren dürfte: In nur 12 Monaten wurden 21.000 Jobs gestrichen. Der Software- und Cloudkonzern hat seine weltweite Belegschaft massiv verkleinert und nennt künstliche Intelligenz selbst als einen Grund dafür. Zum Ende des Geschäftsjahres am 31. Mai beschäftigte Oracle noch 141.000 Vollzeitkräfte. Ein Jahr zuvor waren es noch 162.000, was einem Minus von rund 13 Prozent entspricht. Besonders brisant: In einer regulatorischen Jahresmeldung erklärte der …
Enthaltene Werte: US68389X1054Den vollständigen Artikel lesen
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