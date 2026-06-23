Die Krankenkassenreform soll zum 01.01.2027 in Kraft treten. Kritiker betonen die Nachteile, da ein erheblicher Teil der finanziellen Entlastung der Krankenkassen durch stärkere Belastungen der Mitglieder erreicht werden soll. Insbesondere Gutverdiener werden durch höhere Krankenversicherungsbeiträge zur Kasse gebeten. Somit steigt das Interesse an hochwertigen Gesundheitsleistungen der privaten Krankenversicherung mit kurzen Wartezeiten, großer Wahlfreiheit bei Ärzten, Therapien oder Vorsorgeangeboten. Den vollständigen Artikel lesen ...
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