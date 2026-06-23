Scope hat im Rahmen eine Studie offene Immobilienfonds beleuchtet und dabei auch die Ratings der Fonds aktualisiert. Fünf Fonds wurden herab-, zwei heraufgestuft, bei zwölf blieb die Note stabil. Grund für die Vielzahl unveränderter Ratings seien überwiegend robuste immobilienwirtschaftliche Parameter. Das Analysehaus Scope hat die Situation bei offenen Immobilienfonds unter die Lupe genommen und die Ratings von 19 offenen Immobilienfonds aktualisiert. Fünf Fonds wurden herabgestuft, zwei nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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