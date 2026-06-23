Berlin (ots) -Attraktive Angebote auf Saugroboter, Nass- und Trockensauger, Stabstaubsauger, Mähroboter sowie Beauty-Produkte vom 23. bis 26. Juni - zahlreiche Aktionen starten bereits vor dem offiziellen Prime DayDer Sommer ist da, die Tage werden länger und die To-do-Liste zu Hause gefühlt nicht kürzer. Der Boden müsste mal wieder gewischt werden, der Rasen wächst schneller als geplant und auch das morgendliche Styling soll am besten schnell erledigt sein. Die gute Nachricht: Genau zum Prime Day 2026 (https://www.amazon.de/stores/page/6324C48C-40A8-4863-9AB4-76067FC10887?ingress=0&visitId=20d3b8a2-d60b-499e-8215-d7648af2b548&ref_=all-deals-redirect) bringt Dreame (https://de.dreametech.com/pages/dreame-prime-day-2026) zahlreiche seiner beliebtesten Produkte zu deutlich reduzierten Preisen an den Start.Vom 23. bis 26. Juni lockt Amazon mit seinem größten Shopping-Event des Jahres. Dreame nutzt die Gelegenheit und bietet attraktive Preisvorteile auf eine Vielzahl smarter Helfer für Haushalt, Garten und Beauty. Besonders erfreulich: Viele Aktionen beginnen bereits vor dem offiziellen Prime Day und laufen teilweise sogar darüber hinaus. So bleibt genügend Zeit, um das passende Gerät für die eigenen vier Wände zu finden - ganz ohne Stress und Last-Minute-Klicks.Ob leistungsstarker Saugroboter, flexibler Nass- und Trockensauger, Stabstaubsauger, intelligenter Mähroboter oder moderner Multi-Haarstyler: In nahezu allen Produktkategorien warten attraktive Angebote mit Preisvorteilen von bis zu 350 Euro.Smarte Reinigung, die den Alltag leichter machtWer möglichst wenig Zeit mit Staubsaugen und Wischen verbringen möchte, findet im Robotik-Sortiment von Dreame passende Unterstützung. Die intelligenten Reinigungshelfer navigieren selbstständig durch die Wohnung, erkennen Hindernisse und übernehmen einen Großteil der täglichen Bodenpflege eigenständig. Gerade in Haushalten mit Kindern, Haustieren oder einem vollen Terminkalender gehören Saugroboter mittlerweile für viele Nutzerinnen und Nutzer zur Grundausstattung.Zum Prime Day reduziert Dreame mehrere Modelle seiner aktuellen Saugroboter-Serie:Dreame X50 Ultra Complete WhiteMit bis zu 20.000 Pa Saugleistung und dem ProLeap-System zur Hindernisüberwindung übernimmt der X50 Ultra Complete die Bodenreinigung weitgehend autonom. Dank VersaLift-Navigation erreicht er auch schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln.Aktionszeitraum: 15.06.- 26.06.2026UVP: 999 EURAngebotspreis: 764 EURDreame L10s Ultra Gen 3Der L10s Ultra Gen 3 kombiniert starke Reinigungsleistung mit intelligenter Navigation und automatisierten Wartungsfunktionen. Damit eignet sich das Modell als komfortabler Einstieg in die Premium-Robotik von Dreame.Aktionszeitraum: 16.06.- 26.06.2026UVP: 499 EURAngebotspreis: 394 EURDreame Aqua10 Ultra Roller CompleteDer Aqua10 Ultra Roller Complete setzt auf die neue AquaRoll-Technologie, bei der die Reinigungsrolle während des Wischens kontinuierlich mit Frischwasser gereinigt wird. Mit bis zu 30.000 Pa Saugleistung und automatischer Reinigung der Rolle mit 100 °C heißem Wasser gehört er zu den leistungsstärksten Modellen im Dreame-Portfolio.Aktionszeitraum: 26.06.- 06.07.2026UVP: 1.199 EURAngebotspreis: 809 EURDreame L50s Pro UltraDer L50 Pro Ultra wurde für eine gründliche und komfortable Bodenpflege entwickelt. Intelligente Reinigungsfunktionen und eine automatische Wartungsstation sorgen für einen besonders geringen Pflegeaufwand.Aktionszeitraum: 16.06.- 28.06.2026UVP: 749 EURAngebotspreis: 579 EURFür alle, die lieber selbst Hand anlegenNicht jede Verschmutzung wartet geduldig auf den nächsten Reinigungslauf des Roboters. Für spontane Einsätze in Küche, Bad oder Flur sowie die schnelle Reinigung zwischendurch bietet Dreame verschiedene Nass- und Trockensauger sowie kabellose Stabstaubsauger an. Sie verbinden hohe Flexibilität mit komfortabler Handhabung und sind besonders dort gefragt, wo Geschwindigkeit und Bewegungsfreiheit zählen.Dreame H14 ProDer H14 Pro saugt und wischt Hartböden in einem Arbeitsgang und eignet sich ideal für die schnelle Reinigung im Alltag. Seine Kombination aus Nass- und Trockenreinigung sorgt für saubere Ergebnisse auch bei hartnäckigen Verschmutzungen.Aktionszeitraum: 16.06.- 26.06.2026UVP: 369 EURAngebotspreis: 269 EURDreame V20 ProDer kabellose Stielsauger bietet hohe Flexibilität bei der Reinigung von Böden, Möbeln und schwer erreichbaren Bereichen. Sein leichtes Design macht ihn zum praktischen Begleiter für den täglichen Einsatz.Aktionszeitraum: 23.06.- 26.06.2026UVP: 399 EURAngebotspreis: 299 EURDreame Z30 Pro AquaDer Z30 Pro Aqua kombiniert leistungsstarkes Saugen mit einer integrierten Nassreinigungsfunktion. Dadurch lassen sich Staub und Schmutz in einem Reinigungsvorgang entfernen.Aktionszeitraum: 23.06.- 28.06.2026UVP: 599 EURAngebotspreis: 464 EURSmarte Gartenpflege für die SommersaisonPassend zur Gartensaison bietet Dreame auch seine Mähroboter zu attraktiven Sonderpreisen an. Die Modelle unterstützen eine automatisierte Rasenpflege und entlasten Nutzerinnen und Nutzer bei der regelmäßigen Gartenarbeit.Dreame A2 1200Der Mähroboter A2 1200 übernimmt die Rasenpflege selbstständig und wurde für Grundstücke bis 1.200 Quadratmeter entwickelt. Moderne Sensorik und intelligente Navigation sorgen dabei für ein präzises Schnittbild.Aktionszeitraum: 23.06.- 28.06.2026UVP: 1.399 EURAngebotspreis: 1.009 EURDreame A1 ProMit seiner kabellosen Navigation und automatisierten Rasenpflege sorgt der A1 Pro für einen gepflegten Garten bei minimalem Aufwand. Die Steuerung erfolgt komfortabel per App.Aktionszeitraum: 23.06.- 05.07.2026UVP: 999 EURAngebotspreis: 849 EURBeauty trifft Prime Day: Styling-Highlights zum VorteilspreisNicht nur im Haushalt setzt Dreame auf moderne Technologie. Auch im Bereich Personal Care bietet das Unternehmen Lösungen für schnelles Trocknen, flexibles Styling und mehr Komfort im Alltag. Zum Prime Day werden gleich mehrere Beauty-Produkte reduziert - ideal für alle, die ihr Styling-Equipment aktualisieren möchten.Dreame AirStyle ProDer AirStyle Pro vereint mehrere Styling-Funktionen in einem Gerät und ermöglicht unterschiedlichste Looks mit nur wenigen Handgriffen. Damit wird die tägliche Haarpflege besonders flexibel.Aktionszeitraum: 16.06.-26.06.2026UVP: 299 EURAngebotspreis: 209 EURDreame Glory ComboDer Glory Combo White kombiniert schnelles Trocknen mit einem kompakten und eleganten Design. Er wurde für eine schonende und komfortable Haarpflege im Alltag entwickelt.Aktionszeitraum: 16.06.-26.06.2026UVP: 99 EURAngebotspreis: 79 EURDreame Pocket ProDer Pocket Pro wurde speziell für Reisen und den mobilen Einsatz entwickelt. Sein faltbares Design ermöglicht ein platzsparendes Verstauen ohne Kompromisse bei der Leistung.Aktionszeitraum: 23.06.-26.06.2026UVP: 169 EURAngebotspreis: 135 EURDie Prime-Day-Angebote sind während der jeweiligen Aktionszeiträume über den offiziellen Dreame-Onlineshop (https://de.dreametech.com/pages/dreame-prime-day-2026) sowie den Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/6324C48C-40A8-4863-9AB4-76067FC10887?ingress=0&visitId=20d3b8a2-d60b-499e-8215-d7648af2b548&ref_=all-deals-redirect) erhältlich. Einzelne Aktionen starten bereits vor dem offiziellen Prime Day und laufen teilweise über den Aktionszeitraum hinaus.Weitere Informationen zu allen Angeboten finden Interessierte auf den entsprechenden Aktionsseiten von Dreame (https://375944.eu2.cleverreach.com/c2/BXB3GMI/375944-17185603/1a24d958f4a9-9a79e0e0b652-bae2a6190759-2a3012576328-1cf7403cbe54-0a60520e3e88-8377b149cd14-d96f63dcadc4-/) und Amazon (https://375944.eu2.cleverreach.com/c2/BXB3GQI/375944-17185603/1a24d958f4a9-9a79e0e0b652-bae2a6190759-2a3012576328-1cf7403cbe54-0a60520e3e88-8377b149cd14-d96f63dcadc4-/).Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/ (https://375944.eu2.cleverreach.com/c/103481019/f01289d1402-st47s1)Pressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173033/6299971