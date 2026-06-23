Lake Victoria Gold: Wichtiger Meilenstein bringt Goldprojekt Imwelo dem Bau näher

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Lake Victoria Gold erreicht auf dem Imwelo-Projekt in Tansania einen wichtigen Meilenstein. Die Infrastrukturflächen sind freigegeben, der Fokus liegt nun auf dem Bau der geplanten Goldmine.

Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV LVG) hat auf seinem vollständig genehmigten Imwelo-Goldprojekt in Tansania einen entscheidenden Meilenstein vor dem eigentlichen Baubeginn erreicht. Ein umfassendes Sterilisationsbohrprogramm unter den geplanten Standorten für die Aufbereitungsanlage und das Unterkunftscamp verlief exakt wie erhofft: Es wurde keine signifikante Goldmineralisierung nachgewiesen. Für ein Bergbauunternehmen ist dies eine zwingende Voraussetzung, um sicherzustellen, dass keine potenziell wirtschaftlichen Erzadern buchstäblich unter Beton begraben und damit unzugänglich gemacht werden.

Grünes Licht für die Infrastruktur und wertvolle Baudaten

Die Ergebnisse der 23 Bohrlöcher bestätigen die vorangegangenen magnetischen Auswertungen, wonach der eigentliche goldführende Trend sicher südlich der nun freigegebenen Flächen verläuft. Ein äußerst nützlicher Nebeneffekt der Bohrarbeiten: Die Geologen stießen unter dem künftigen Anlagenbereich auf eine durchgehende, drei bis fünf Meter mächtige Tonschicht. Diese essenziellen geotechnischen Bodendaten fließen nun direkt in die maßgeschneiderte Konstruktion der Fundamente ein und helfen dem Management um CEO Marc Cernovitch dabei, künftige Planungsrisiken bei den Zivilarbeiten erheblich zu minimieren.

Lake Victoria legt Fokus auf Bauphase 1 - mit einem Schwergewicht im Rücken

Mit dieser erfolgreichen Standort-Freigabe verschiebt sich der Fokus des Unternehmens nun rasant auf die praktische Umsetzung der Phase-1-Bauarbeiten. In den kommenden Wochen stehen der Ausbau der Zufahrtsstraßen, die Rodung des Geländes und die Errichtung des Camps auf der Agenda. Ein massiver strategischer Vorteil für Lake Victoria Gold ist dabei die enge Partnerschaft mit der Taifa Group. Deren Tochtergesellschaft Taifa Mining, der mit Abstand größte und erfahrenste Bergbaudienstleister Tansanias, übernimmt sämtliche Tiefbau- und Vertragsbergbauarbeiten auf Imwelo. Diese enge Zusammenarbeit mit einem lokalen Branchenriesen, der bereits für Größen wie Barrick und AngloGold Ashanti tätig war, verleiht dem ambitionierten Produktionsziel enorme operative Glaubwürdigkeit.

Der erfolgreiche Abschluss dieses Programms stellt ein klassisches und extrem wichtiges "De-Risking" (Risikominimierung) dar. Lake Victoria Gold hat nun die geologische und planerische Gewissheit, seine teure Infrastruktur am richtigen Ort zu errichten, ohne künftige Gewinne im Boden zu blockieren oder später teuer umbauen zu müssen. Zusammen mit den gewonnenen Fundament-Daten und der operativen Schlagkraft des Baupartners Taifa Mining ist das Fundament gegossen, um den Bau der Imwelo-Mine nun ohne geologische Verzögerungen und teure Überraschungen zügig voranzutreiben.

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