Wenige Monate nach der letzten Entlassungswelle im Februar setzt der hochdefizitäre E-Auto-Hersteller Lucid weitere 18 Prozent seiner Mitarbeiter vor die Tür. Die Maßnahme soll die jährlichen Fixkosten deutlich senken. Zudem verlässt Marc Winterhoff, der bis Ende Mai der Interims-CEO war, das Unternehmen. Nur drei Wochen, nachdem Silvio Napoli als neuer CEO von Lucid angetreten ist, setzt der neue Chef ein erstes Ausrufezeichen - und das ist bitter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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