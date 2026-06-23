Linz/München (ots) -Ultraschnelles DC-Laden mit Fokus auf Verfügbarkeit, Barrierefreiheit und niedrige BetriebskostenKEBA, ein führender Hersteller von AC- & DC-Ladelösungen, erweitert sein Portfolio für DC-Schnellladen und stellt mit dem KeContact DCA20 Autonomous Charger eine neue Generation von High-Power-Chargern vor. Die neue All-in-One-Schnellladelösung für Charge Point Operators (CPOs), Flottenbetreiber, Retail-Standorte und Ladehubs kombiniert ultraschnelles Laden mit maximaler Verfügbarkeit, konsequenter Barrierefreiheit und einem wartungsarmen Systemdesign. Der KeContact DCA20 feiert seine Premiere auf der Power2Drive Europe 2026 in München, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität.Mit ihrem neuen KeContact DCA20 Autonomous Charger zeigt KEBA die nächste Entwicklungsstufe moderner Ladeinfrastruktur: Schnellladen, das über reine Ladeleistung hinausgeht und Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Wirtschaftlichkeit konsequent mitdenkt. Die Bezeichnung Autonomous Charger steht dabei für den hohen Integrationsgrad des Systems: Durch die vollständig integrierte Leistungselektronik kommt die Lösung ohne separate Power Unit aus und vereint alle wesentlichen Komponenten in einem kompakten All-in-One-System. Damit adressiert KEBA genau jene Anforderungen, die für Betreiber und Nutzer moderner Schnellladeinfrastruktur zunehmend entscheidend sind."Ladeinfrastruktur muss heute mehr leisten als schnell zu laden. Betreiber brauchen Systeme, die zuverlässig verfügbar sind, wirtschaftlich betrieben werden können und allen Menschen einen einfachen Zugang ermöglichen", sagt Stefan Richter, CEO bei KEBA Energy Automation. "Mit dem KeContact DCA20 haben wir genau dafür eine neue Generation von DC-Ladeinfrastruktur entwickelt."Ein zentrales Merkmal des neuen Systems ist das konsequent nutzerzentrierte Design. Der KeContact DCA20 verfügt über ein unterfahrbares Gehäusekonzept für Rollstuhlfahrer:innen und erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Laden. Ergonomisches Kabelhandling, ein großzügiger Aktionsradius des Kabels sowie eine intuitive Benutzerführung inklusive gut erreichbaren Bedienelementen unterstützen ein komfortables Ladeerlebnis für alle Nutzer:innen.Gleichzeitig wurde die Lösung auf hohe Verfügbarkeit und einfache Wartung ausgelegt. Ein wartungsfreies Kabelmanagement ohne mechanische Verschleißteile, reduzierte Systemkomplexität und ein optimiertes Thermomanagement tragen dazu bei, Serviceaufwände zu reduzieren sowie Ausfallzeiten zu minimieren.Für Betreiber schafft der offene Servicezugang zusätzliche Flexibilität: Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten können nach entsprechender Schulung auch durch eigenes Personal durchgeführt werden. Das ermöglicht schnellere Reaktionszeiten und reduziert langfristig die Betriebskosten.Mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW, dynamischer Lastverteilung beim parallelen Laden von zwei Fahrzeugen sowie einer offenen Systemarchitektur eignet sich der KeContact DCA20 für öffentliche Schnellladepunkte, Flottenstandorte, Retail-Anwendungen und hochfrequentierte Ladehubs. Moderne Kommunikationsstandards und zukünftige Hardware-Readiness für beispielsweise ISO15118-20 und OCPP 2.0.1. gewährleisten dabei langfristige Investitionssicherheit.Mit dem KeContact DCA20 reagiert KEBA auf die wachsenden Anforderungen an öffentliche Schnellladeinfrastruktur und unterstützt Betreiber dabei, Ladeangebote langfristig wirtschaftlich, zuverlässig und barrierefrei auszubauen.Pressekontakt:REICHLUNDPARTNERMichael ObermeyrTelefon: +43 664 2505817E-Mail: michael.obermeyr@reichlundpartner.comOriginal-Content von: KEBA Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102553/6300019