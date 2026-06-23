© Foto: Richard Drew/AP/dpaDAX und Euro-Stoxx mit deutlichen Verlusten im Frühhandel. Samsung und SK Hynix brechen zweistellig ein und ziehen Chipaktien mit. Öl- und Goldpreise fallen.Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag mit klaren Verlusten in den Handel gestartet. Nach zwischenzeitlichen Gewinnen zum Wochenauftakt gerät der Aufwärtsdrang vorerst ins Stocken. Neben Gewinnmitnahmen an den asiatischen Handelsplätzen richten sich die Blicke der Anleger vor allem auf die laufenden diplomatischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie auf wichtige Tech-Konzerne. Europa und Deutschland: DAX fällt unter die 25.000er-Marke Der deutsche Leitindex fällt im frühen Xetra-Handel (09:30 Uhr) um 1,3 Prozent zurück …
Enthaltene Werte: US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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