© Foto: salesforce - salesforce.comSalesforce erlebt die längste Verlustserie seit dem Börsengang. Anleger fürchten, dass künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell des Software-Riesen weiterhin bedroht.Die Aktie des US-Softwarekonzerns Salesforce steckt in einer Abwärtsspirale fest. Am Montag verlor das Papier weitere 1,1 Prozent auf 150,12 US-Dollar und verzeichnete damit den 14. Handelstag in Folge mit Kursverlusten. Eine derart lange Verlustserie hat das Unternehmen seit seinem Börsengang nicht erlebt. Während der aktuellen Verlustserie büßte die Aktie nahezu 30 Prozent an Wert ein. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus inzwischen auf 43 Prozent. Die Entwicklung macht Salesforce zu einem der schwächsten großen …
Enthaltene Werte: US79466L3024Den vollständigen Artikel lesen
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