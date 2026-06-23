Die DoorDash-Aktie hat seit Jahresbeginn rund ein Fünftel an Wert verloren. Trotz zweistelliger Wachstumsraten, hoher Skalierbarkeit und unangefochtener Marktführerschaft kannte der Kurs in den vergangenen Monaten nur eine Richtung: nach unten. Doch genau jetzt zeichnet sich beim Blick auf das Chartbild eine interessante Turnaround-Chance ab.DoorDash ist Marktführer im US-Online-Liefergeschäft. Das Unternehmen vermittelt Bestellungen zwischen Kunden, Restaurants und Kurierfahrern und erzielt Erlöse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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