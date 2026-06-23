Heute steht beim Sportwagenbauer Porsche die Hauptversammlung auf der Agenda. Neben der Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr geht es auch um die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Mit anderen Worten: Heute entscheidet sich, wie hoch die Dividende der Porsche AG für das abgelaufene Geschäftsjahr ausfällt.• Porsche hält heute Hauptversammlung ab.• Erstmals wird die HV von Michael Leiters geleitet.• Porsche hat seit dem IPO schlechter als der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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