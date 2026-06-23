Die SpaceX-Aktie erlebte am gestrigen Montag den ersten brutalen Absturz seit ihrem Börsengang. Um satte -16% ging es für Elon Musks Raumfahrtkonzern bergab. Und auch am Dienstagmorgen setzt sich die jüngste Abwärtsbewegung von SpaceX mit einem Kursverlust von über -2% im europäischen Handel fort. Ist das der Auftakt zu einem großen Absturz der SpaceX-Aktie? Zwei unerwartete Belastungsfaktoren Bevor ich mich an einer Antwort auf die eingangs gestellte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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