Der Wechsel eines Top-Forschers von Google DeepMind zu Anthropic hat Alphabet schwer belastet. Die Aktie rutschte deutlich ab und Anleger machen sich Sorgen um Googles Position im KI-Wettbewerb. Der prominente Personalabgang bei Google DeepMind hat die Alphabet-Aktie zu Wochenbeginn massiv unter Druck gesetzt. Die Papiere der Google-Mutter verloren am Montag mehr als fünf Prozent und schlossen bei 348,78 US-Dollar. Nach Börsenschluss setzte sich die Schwäche fort: Die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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