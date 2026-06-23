Wann ist eine Überflutung als "Sturmflut" zu bewerten? Und wann greift die entsprechende Ausschlussklausel in der Elementarschadenversicherung? Mit diesen Fragen befasste sich das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht im Zusammenhang mit dem Ostsee-Hochwasser im Oktober 2023. Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) hat am 04.05.2026 entschieden, dass die Überflutung beim Ostsee-Hochwasser am 20./21.10.2023 als "Sturmflut" im versicherungsrechtlichen Sinne zu bewerten ist. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact