Erst Anfang des Monats hat Tencent angekündigt, dass man einen KI-Agenten in seine Super-App Weixin integrieren wird. Nun laufen bereits die ersten Tests. Der Aktie kommt das bislang allerdings nicht zugute, sie verlor am Dienstag vier Prozent und markierte ein neues Jahrestief.Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, bietet Tencent derzeit ausgewählten Nutzern die Möglichkeit, den neuen KI-Assistenten zu testen. Die Tester können den KI-Assistenten sowohl per Texteingabe als auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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