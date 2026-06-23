Der Technologiesektor hat in den vergangenen Tagen spürbar abgekühlt. Nach den starken Kursgewinnen der letzten Monate nutzen viele Anleger das hohe Niveau für Gewinnmitnahmen. Es wird bereits vom Platzen der KI-Blase gesprochen. Doch abseits der Börse zeigt die Realität ein anderes Bild: Künstliche Intelligenz verlässt die Laborphase und dringt immer tiefer in den Alltag vor.• Die jüngste Korrektur ändert nichts am langfristigen KI-Megatrend.• Ein britischer Gerichtsfall zeigt, wie stark KI bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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