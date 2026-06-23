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Startschuss für die World Bronchiectasis Conference 2026: Patientenversorgung weltweit verbessern (News mit Zusatzmaterial)



23.06.2026 / 10:44 CET/CEST

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STARTSCHUSS FÜR DIE WORLD BRONCHIECTASIS CONFERENCE 2026: PATIENTENVERSORGUNG WELTWEIT VERBESSERN Die Weltkonferenz zu Bronchiektasen-Erkrankungen (9. World Bronchiectasis Conference, WBC 2026) findet vom 24. bis 27. Juni 2026 in Hannover statt

Wissenschaftliches Programm und "Association & Patient Village" zeigen, wie Forschung, klinische Praxis und Patientinnen und Patienten ihre Perspektiven einbringen, um gemeinsam die Versorgung von Bronchiektasen-Erkrankungen voranzubringen Hannover, 23. Juni 2026 - "Lokal, global und im Dialog mit den Patientinnen und Patienten - gemeinsam können wir das Leben von Menschen mit Bronchiektasen-Erkrankungen verbessern." So lautet das Motto, das das Organisationskomitee im Vorfeld der 9. World Bronchiectasis Conference ausgegeben hat. Vom 24. bis 27. Juni 2026 werden mehr als 1.000 Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Klinik, Forschung, Pflege, Industriepartner sowie Patientinnen und Patienten von sechs Kontinenten in Hannover zusammenkommen. Sie diskutieren die aktuellen Entwicklungen und Perspektiven in Forschung, Diagnose und Behandlung von Bronchiektasen-Erkrankungen, wobei der Schwerpunkt auf der pädiatrischen Versorgung und den Perspektiven der Patienten liegt. Bronchiektasen-Erkrankungen sind nach Asthma und COPD die dritthäufigste chronische Atemwegserkrankung und betreffen weltweit mehrere Millionen Menschen. Sie sind durch dauerhafte Schädigung und eine krankhafte Erweiterung der Bronchien gekennzeichnet und können zu Atemwegsbeschwerden wie chronischem Husten, Auswurf, Atemnot, einem rascheren Verlust der Lungenfunktion und - in schweren Fällen - zum vorzeitigen Tod führen. PROGRAMM-HIGHLIGHTS Krankheitsmodifikation und Zukunftsperspektiven

Schaffen wir mit neuen therapeutischen Ansätzen endlich den Schritt von einer chronisch fortschreitenden Erkrankung in Richtung Genesung? Seit jeher werden Bronchiektasen-Erkrankungen als chronisch-fortschreitende Erkrankungen angesehen, doch steht heute die Frage im Mittelpunkt, ob neue Therapien den Krankheitsfortschritt nicht nur verlangsamen, sondern auch ein gewisses Maß an Umkehrbarkeit bewirken können. Dies würde zu bedeutenden Verbesserungen der zugrunde liegenden Pathophysiologie und der klinischen Outcomes für Betroffene führen. In der SESSION XIV - DISEASE MODIFICATION IN BRONCHIECTASIS: WHAT IS IT AND CAN WE ACHIEVE IT? (Samstag, 27. Juni, 10:00 - 11:00 Uhr) erörtern Experten, welche Daten bereits vorliegen und welche Art von Forschung notwendig ist, um weitere Daten und Evidenz zu generieren und innovative Therapieansätze (weiter) zu entwickeln - immer mit Blick auf das große Ziel, eine Krankheitsmodifikation zu erreichen. Klinische und krankheitsspezifische Programme

Diskussion der neuesten wissenschaftlichen Fortschritte und aktuellen klinischen Konzepte Zwischen chronischem Husten bei Kindern und der Entstehung einer Bronchiektasen-Erkrankung besteht nachweislich ein Zusammenhang. Durch frühzeitige Diagnose, einschließlich einer Abgrenzung von anderen Lungenerkrankungen, sowie durch eine kohärente Behandlungsstrategie bei Kindern kann jedoch eine vollständige Genesung erreicht werden. Zudem ist eine nahtlose Überführung junger Patienten von der pädiatrischen Versorgung in die Erwachsenenmedizin von praktischer Bedeutung, um langfristig bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen. Eine spezielle DEUTSCHSPRACHIGE SITZUNG (Mittwoch, 24. Juni, 15:45 - 18:00 Uhr) für niedergelassene Ärzte (Praxen) konzentriert sich auf die Früherkennung von Bronchiektasen-Erkrankungen und die Zusammenarbeit mit spezialisierten Zentren in der ambulanten Betreuung.

SESSION IV (ROUND TABLE): CYSTIC FIBROSIS AND BRONCHIECTASIS - COMMUNALITIES AND DIFFERENCES (Donnerstag, 25. Juni, 10:15 - 11:05 Uhr)

Die Gemeinsamkeiten und grundlegenden Unterschiede zwischen interstitieller Lungenerkrankung (ILD) und Bronchiektasen-Erkrankung werden in SESSION XII: BRONCHIECTASIS & ILD (Freitag, 26. Juni, 17:30 - 18:30 Uhr) beleuchtet. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion sollen Implikationen für das klinische Management und künftige Forschungsschwerpunkte ermittelt werden, um die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Forum für Selbsthilfegruppen & Patienten - das "Association & Patient Village"

Patienten eine Stimme geben, damit sie ihre Erfahrungen teilen können Neben dem wissenschaftlichen Programm bietet die WBC 2026 mit dem "Association & Patient Village" einen lebendigen Raum, der Interessenvertretungen von Patienten, Verbänden und Organisationen für Lungengesundheit aus aller Welt offen steht, die sich in der Aufklärungs- und Beratungsarbeit für Patienten engagieren. Einrichtungen aus Australien, China, Deutschland, Großbritannien, Indien, Italien, Österreich und vielen weiteren Ländern stellen ihre Aktivitäten vor und informieren darüber, wie sich Bronchiektasen-Erkrankungen auf den Alltag der Betroffenen auswirken. Sie geben praktische Tipps für den täglichen Umgang mit der Erkrankung und für einen Lebensstil, der auch anderen Erkrankten helfen kann. WORLD BRONCHIECTASIS CONFERENCE: 10 JAHRE FORTSCHRITT Ein Jahrzehnt nach der ersten World Bronchiectasis Conference in Hannover kehrt die WBC 2026 vom 24. bis 27. Juni an ihren Gründungsort zurück und präsentiert die Fortschritte der letzten zehn Jahre in den Bereichen Diagnostik und Behandlung, aktualisierte Behandlungsleitlinien und neue Versorgungsstandards. In dieser Zeit hat sich die Konferenz von einem Treffen von 250 wissenschaftlichen Experten aus aller Welt zu einer Veranstaltung mit mehr als 1.000 Teilnehmenden entwickelt, die Kliniker/

-innen, Forscher/-innen, Angehörige weiterer Gesundheitsfachberufe, Industriepartner und Patientinnen und Patienten zusammenbringt. Sie alle haben das gemeinsame Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit Bronchiektasen-Erkrankung zu verbessern. Einst fand die Bronchiektasen-Erkrankung in der Forschung kaum Beachtung, und über ihre Epidemiologie, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten war nur wenig bekannt. Heute ist sie als dritthäufigste chronische Atemwegserkrankung nach Asthma und COPD anerkannt - den intensiven Bemühungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit sowie des Engagements des EMBARC (The European Bronchiectasis Registry) sei Dank. Weitere Informationen und laufende Updates erhalten Sie auf der Website der Konferenz unter: www.world-bronchiectasis-conference.org/2026/ Das vollständige wissenschaftliche Programm finden Sie unter: www.world-bronchiectasis-conference.org/2026/?page_id=753 Die Konferenz wird zudem per Livestream übertragen und steht registrierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen als Aufzeichnung zur Verfügung. Information für Medienvertreter:

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, kostenlos an der WBC 2026 teilzunehmen. Um sich für den kostenlosen Pressezugang anzumelden, wenden Sie sich bitte an wbc2026@mc-services.eu .

Eine ausführliche Pressemappe mit weiteren Informationen stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Über die World Bronchiectasis Conference Im Jahr 2026 kehrt die 9. World Bronchiectasis Conference an ihren ersten Veranstaltungsort Hannover zurück. Sie bietet der internationalen Bronchiektasen-Community eine einzigartige Gelegenheit, sich mit weltweit führenden Experten auszutauschen, Erkenntnisse zu Diagnose, Behandlung und Versorgung von bronchiektatischen Erkrankungen zu teilen und den Weg von einer wenig beachteten Krankheit hin zu einer globalen Gesundheitsbewegung zu würdigen. Die WBC 2026 wird von EMBARC - The European Bronchiectasis Registry - in Zusammenarbeit mit dem DZL - Deutsches Zentrum für Lungenforschung, BREATH - Biomedical Research in Endstage and Obstructive Lung Disease Hannover, der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und PROGNOSIS - The Prospective German Non-CF Bronchiectasis Patient Registry - organisiert. Über die Bronchiektasen-Erkrankung Die Bronchiektasen-Erkrankung ist eine chronische Lungenerkrankung, die Menschen jeden Alters betreffen kann. Zu den Ursachen zählen infektionsbedingte Lungenschädigungen, genetische Erkrankungen wie Cystische Fibrose (CF; syn. Mukoviszidose) oder PCD sowie Autoimmunerkrankungen. In manchen Fällen bleibt die Ursache unbekannt. Bei den meisten Menschen mit Bronchiektasen-Erkrankung wird die Erkrankung jahrelang nicht diagnostiziert. Das bedeutet, dass Patientinnen und Patienten unter Umständen nicht die notwendige Behandlung erhalten. Ohne frühzeitige Diagnose und Therapie kann die Bronchiektasen-Erkrankung zu langfristigen gesundheitlichen Problemen, einem schnelleren Verlust der Lungenfunktion und ggf. vorzeitigem Tod führen. Eine rasche Diagnose, angemessene Behandlung und kontinuierliche und vorausschauende Betreuung sind für Menschen mit Bronchiektasen-Erkrankung von entscheidender Bedeutung. Eine proaktive medizinische Versorgung kann dazu beitragen, dass Patienten weniger Exazerbationen (schubartige entzündliche Verschlechterungen) erleiden, eine bessere Lebensqualität haben und seltener ins Krankenhaus müssen.

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MC Services AG

Eva Bauer, Alexander Sälzer

E-Mail: wbc2026@mc-services.eu

Telefon: +49 89 210 228 0 Zusatzmaterial zur Meldung:



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